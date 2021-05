Bücherei Creglingen bietet „Drive-in“ für Click & Collect an

Creglingen. Bei Fastfood-Ketten ist es schon gang und gäbe, auch bei manchen Bäckereien und Apotheken: man kann bis an die Türe hinfahren und dort dann die bestellte Ware entgegennehmen, ohne das Restaurant oder das Geschäft zu betreten.

AdUnit urban-intext1

Corona-bedingt dürfen die Leserinnen und Leser zurzeit nicht selbstständig in der Bücherei nach neuen Kinderbüchern, aktuellen Romanen und interessanten Sachbüchern suchen. Diese sowie Hörspiele, Zeitschriften und andere Medien können sie telefonisch oder per E-Mail reservieren und zu einem bestimmten Termin an der Büchereitüre abholen. Nicht nur aus der Kernstadt kommen die Bücherei-nutzer, sondern aus vielen umliegenden Orten, die teilweise im Stadtgebiet von Creglingen liegen, aber darüber hinaus auch in benachbarten bayerischen Gemeinden.

Dankbar wird das Angebot „Click & Collect“ der Bücherei von den Lesern angenommen. © Bücherei Creglingen

Besonders bei schönem Wetter nehmen sie oft den Büchereibesuch zum Anlass, um es mit einer sportlichen Radtour zu verbinden. So kann man bis in den Innenhof des Romschlössles mit dem Fahrrad vorfahren und wie bei „Drive-in“ an der Büchereitüre dann die georderten Medien in Empfang nehmen, wie etwa das Ehepaar Rüdenauer aus Bieberehren.

Regelmäßig sind die beiden im Romschlössle zu Gast. Sie schätzen die gut sortierten Gartenratgeber und freuen sich außerdem immer wieder über neue Romane und Krimis. Natürlich nehmen sie auch gerne Radreiseführer mit. Somit ist ihre nächste Radausfahrt am Wochenende schon gebongt.

AdUnit urban-intext2

Trotz des angebotenen Abholservice warten natürlich viele Bücherfreunde sehnsüchtig darauf, wieder selbstständig in den Regalen stöbern zu können.

Falls die Inzidenzzahlen im Main-Tauber-Kreis weiterhin zurückgehen, ist vielleicht schon bald wieder ein Besuch in den Räumlichkeiten möglich.

AdUnit urban-intext3