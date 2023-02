Brandursache bislang noch unbekannt

Creglingen/Waldmannshofen. 1800 Ferkel tot und eine Million Euro Gesamtschaden sind das erschreckende Ergebnis des Großbrandes am Sonntag nahe Waldmannshofen (wir berichteten). Die Ursache sei nach wie vor unbekannt, teilte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn-Franken am Dienstagmittag auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die Ermittlungen liefen noch und entsprechend schließe man noch nichts aus. Erst am Dienstagfrüh habe es eine Begehung mit Beamten und weiteren Fachleuten vor Ort gegeben. Mehr könne man noch nicht sagen. Eine FN-Videoreportage ist unter www.fnweb.de sowie im FN-Youtube-Kanal zu finden. sabix/Bild: Olivier Luksch

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1