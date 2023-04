Blüten für Bienen und die Seele

Creglingen. Blühende Landschaften und eine lebendige Tierwelt sind das gemeinsame Ziel. Dafür engagieren sich landwirtschaftliche Betriebe, unter anderem auch der Rosenhof Taubertal mit einer besonderen Saatgutaktion. Ein Aktionstag findet am 28. April am Rosenfeld statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor kurzem fiel auf dem Rosenhof Taubertal wieder der Startschuss für die beliebte Saatgutaktion. 500 Portionstütchen einer Samenmischung für Bienen werden zum Beispiel an Häuslebauer verteilt, die ihren Boden rund ums neue Haus verbessern möchten. Die Mischung wird vom Bundesprogramm für Ökologische Landwirtschaft und dem Netzwerk blühende Landschaften bereitgestellt und zaubert kunterbunte Augenweiden in jeden neu angelegten Vorgarten. Sie ist nicht nur speziell auf die Bedürfnisse der Bienen abgestimmt, sondern bietet auch vielen anderen Insekten ein Blütenbuffet, bei dem sie voll auf ihre Kosten kommen.

Für Landwirtinnen und Landwirte, die im Rahmen des Agrarumweltprogramms (FAKT) ihre Aussaat optimieren wollen, stehen für ca. 30 000 Quadratmeter Saatgut der Mischung blühende Landschaft zur Verfügung. Diese beinhaltet 30 verschiedene Arten von Samen. Die Aktion begann am Ostersamstag und läuft bis zirka Mitte Mai, bis das Saatgut vollständig verteilt und möglichst auch ausgesät ist. In dieser Zeit bietet der Rosenhof, wie in den vergangenen Jahren auch, persönliche und telefonische Beratung zu allen Fragen rund um Aussaat, Begrünung und Pflege an.

Mehr zum Thema Auswahl wichtig Nährstoffeffizienz steigern mit Zwischenfrüchten Mehr erfahren

Höhepunkt ist die kollektive Aussaataktion am Freitag, 28. April, in Kooperation mit dem Familienzentrum: Treffpunkt ab 16 Uhr am Rosenfeld (Schafgärtenweg 1) in Creglingen.

Als Demonstrationsbetrieb Ökologischer Landbau bietet der Rosenhof Taubertal einen Einblick in den Hofalltag und die nachhaltige Landwirtschaft. Die 290 Betriebe dieses Netzwerks präsentieren sich in enormer Vielfalt – vom kleinen Rosenhof bis zum großen Ackerbaubetrieb, von der Bio-Imkerei bis zum Stutenmilch-Familienbetrieb, vom Erlebnisbauernhof bis zum Direktvermarkter. Sie öffnen ihre Türen und Tore für alle Interessierten, bieten Raum für Dialoge und Möglichkeiten zur Vernetzung.

Das Netzwerk der Demonstrationsbetriebe ist ein Projekt des Bundesprogramms Ökologischer Landbau (BÖL) – initiiert und finanziert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr Infos zu den Betrieben und zu Terminen finde sich unter www.demonstrationsbetriebe.de und www.oeko-einblick.de. pm