Bischof Fürst spendete Sakrament der Firmung

Creglingen/Weikersheim. Die Katholischen Kirchengemeinden Creglingen und Weikersheim, zusammengefasst in der Seelsorgeeinheit Taubergrund, feierten am Wochenende das Fest der Firmung.

Gefeiert wurde in der Weikersheimer Pfarrkirche „Zum Kostbaren Blut“. Die Firmlinge waren in den letzten Monaten in vier Gruppen von einigen Müttern und Pfarrer István Gegoe auf das christliche Fest vorbereitet worden.

Um das Sakrament der Firmung zu spenden, war eigens Bischof Dr. Gebhard Fürst nach Weikersheim gekommen.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen und der dadurch begrenzten Sitzplätze durften der Feier leider nur die Firmlinge mit ihren Eltern, Geschwistern und Firmpaten beiwohnen.

„Wir brauchen Euch!“

In seiner sehr ansprechenden Festpredigt meinte Bischof Dr. Gebhard Fürst, dass er an diesem Tag 20 jungen Menschen das Sakrament der Firmung spenden dürfe. Nicht immer habe er so viele junge Menschen um sich.

Bischof Fürst ging weiter auf den Krieg in der Ukraine ein und erklärte, dass dieser auch schwer für die orthodoxe Kirche sei. Er bedauerte sehr, dass die Familien, bedingt durch Corona, nur im engsten Kreis feiern durften. Corona sei aber auch schwer für die Kirche.

Er rief den Jugendlichen zu: „Macht weiter so, wir brauchen Euch! Wenn Ihr nicht mitwirkt, geht die Botschaft des Glaubens verloren.“ Fürst meinte außerdem, dass soziale Dienste wie z. B. die Caritas besonders wichtig seien. Zudem gründe unsere Gesellschaft auf Solidarität. Entscheidend sei es, den Streit beiseite zu legen und stattdessen den Frieden zu leben.

Dann gin Bischof Dr. Fürst auf dem guten und bösen Geist ein. Der gute Geist gebe Zukunft und Hoffnung, der böse Geist sei überall, wo Streit und Krieg ist und zerstöre Gemeinschaft und Leben.

Wie wichtig guter Geist sei, sehe man im heutigen Evangelium (Lk 4, 14-22a): „Jesus kehrte, erfüllt von der Kraft des Geistes, nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend.“ Wenn es heiße „Die Blinden sehen wieder“, bedeute dies, dass Menschen, die keine Zukunft mehr sahen, wieder Zuversicht haben. Beim Fest der Firmung solle der Heilige Geist ausgehen, Frieden stiften und dafür sorgen, dass die Menschen zusammenstehen.

„Heiliger Geist als Beistand“

Bischof Fürst beendete seine Predigt mit der Aussage „Bei der Firmung stehen die Firmpaten hinter den Firmlingen und legen die Hand auf ihre Schulter, d. h. sie stehen hinter ihnen und geben ihnen Rückhalt. In der Kirche ist der Heilige Geist der Beistand.“

Im Anschluss spendete Bischof Dr. Gebhard Fürst den 20 Jugendlichen das Sakrament der Firmung durch die Salbung mit Chrisam. Von den beiden gewählten Vorsitzenden der Kirchengemeinden Ursula Preuß und Rolf Reckels bekamen die Firmlinge das Firmgeschenk, eine Bibel, überreicht.

Die in der Firmvorbereitung erstellten Fürbitten wurden von mehreren Firmlingen und einer Mutter vorgetragen. Die anschließende Eucharistiefeier wurde feierlich von Bischof Fürst zusammen mit Pfarrer Gegoe begangen.

Zum Ende des Gottesdienstes bedankte sich der gewählte Vorsitzende Rolf Reckels beim Bischof und übergab ihm einen Geschenkkorb. Zudem wurden Rosen als Dank an die Mütter überreicht, die die Firmung vorbereitet hatten. Es folgten Dankesworte an den Ad-Hoc-Chor unter Leitung von Regina Heinkel, der den Gottesdienst sehr feierlich mitgestaltet hatte sowie an alle, die mitgeholfen hatten.

Pfarrer István Gegoe teilte schließlich noch mit, dass aufgrund einer Corona-Erkrankung drei Firmbewerber nicht anwesend sein konnten.

Er habe aber die Erlaubnis des Bischofs erhalten, diesen demnächst das Firmsakrament zu spenden. Nach dem Abschlusssegen durch Bischof Dr. Gebhard Fürst, folgte der gemeinsame Auszug von Bischof, Pfarrer, Ministranten und Firmlingen aus der Kirche. pm