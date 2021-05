Bildstock ohne „Winterkleid“

Waldmannshofen. Der Wartstein, der weithin sichtbar den höchsten Punkt in der Gemarkung des Creglinger Ortsteil Waldmannshofen markiert, hat sein „Winterkleid“ abgelegt.

Der Bildstock, der aus der Zeit vor der zu Beginn des 16. Jahrhunderts begonnenen Reformation stammt, wurde auf Initiative von Waldmannshöfer Bürgern vor rund 15 Jahren konserviert und an seinen ursprünglichen Standort versetzt.

Wenn sich auch nach nahezu fünf Jahrhunderten die Darstellung auf dem aus Sandstein gefertigten Bildnis kaum noch erkennen lässt, so zeigte, wie der Eintrag in der Waldmannshöfer Ortsgeschichte ausweist, der Stein vermutlich einstmals eine Kreuzigungsgruppe mit Jesus am Kreuz mit Maria und Johannes.

Zum Schutz gegen die weitere Verwitterung wurde eine dreiteilige hölzerne Schutzhaube angefertigt. Diese wetterfeste Abdeckung, die ihm in den Wintermonaten übergestülpt wird, gibt dem zirka zwei Meter hohen Stein das Aussehen eines kleinen Turmes. Für Ortsvorsteher Peter Striffler, der mit Sohn Neo und Marco Lay die Schutzhülle entfernte, ist der Wartstein ein nicht alltäglicher Zeuge aus der Vergangenheit.

An dieser Stelle an der Straße nach Aub haben der Überlieferung nach die Auber Gläubigen auf die Waldmannshöfer gewartet, um in einer gemeinsamen Prozession zur Kunigundenkapelle zu ziehen. Der „Wartstein“ stellte für die von Norden kommenden Pilger nicht nur den Sammelpunkt für die letzte Weg-Etappe dar. Er markierte auch die Stelle, von der aus die Gläubigen das Ziel zum ersten Male mit eigenen Augen sehen konnten. hag