Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tanzvilla Creglingen - Große Crossover-Tanzshow zum zehnjährigen Bestehen am 2. Oktober in der Mehrzweckhalle „Besucher“ entführen in fremde Welten

Neben orientalischem Tanz bietet das Tanzvilla-Ensemble „Moondancer“ bei der Tanzshow „Die Besucher“ unter anderem Pop-Fusion, Western-Line-Dance, Gothic- und Fusion-Elemente. © Inge Braune