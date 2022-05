Besondere Treue bewiesen

Oberrimbach. Der Männergesangverein Oberrimbach- Lichtel führte seine Generalversammlung durch. Da eine Versammlung im vergangenen Jahr durch die Coronapandemie nicht möglich war, wurden an diesem Abend das Jahr 2020 und 2021 zusammengefasst.

Nach der Begrüßung durch den Zweiten Vorsitzenden Thomas Ott berichtete der Erste Vorsitzende Reinhold Gehringer über zwei sehr schwierige Jahre für den MGV. Der Probenbetrieb des Chores war nahezu zum Erliegen gekommen, 2020 und 2021 hatte der Chor insgesamt nur 16 Proben, was natürlich für alle eine große Herausforderung war. Auch sämtliche Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden.

Proben wieder gut angelaufen

Chorleiter Bert Ruf bedauerte die Situation in den beiden vergangenen Jahren sehr, hatte aber dennoch Grund zur Freude, da nach der sehr langen Pause das Singen bei den Proben sehr gut ablief. Kassier Karlheinz Stein berichtete trotzdem über eine sehr gute Kassenlage.

Schriftführer Matthias Beck berichtete über die wenigen Termine der letzten beiden Jahre. Die Ehrungen übernahm Günter Krieger vom Chorverband Hohenlohe. Es standen drei ganz besondere Ehrungen an. Mit Ernst Junker, Emil Keller und Hugo Frieß wurden gleich drei Sänger für 65 Jahre aktives Singen mit dem Ehrenbrief vom Chorverband geehrt. Krieger lobte in seiner kurzen Rede das Engagement, über 65 Jahre im Verein mitzuwirken. In seinem Schlusswort sprach Reinhold Gehringer umfassende Dankesworte.