Bernd Händel imitiert über 30 Promis

Reinsbronn. Wer den Fasching aus Franken kennt, der kennt auch ihn: Bernd Händel ist der Sitzungspräsient der beliebten Veranstaltung in Veitshöchheim, die immer tausende von Zuschauern vor die Bildschirme lockt.

Am Sonntag, 29. August, um 19 Uhr gastiert Bernd Händel in ganz anderer Rolle im Creglinger Stadtteil Reinsbronn. Im Rahmen des Open-Air-Kulturwochenendes von Theaterverein Reinsbronn und Burnout Events schlüpft der Stimmenimitator Händel in ganz verschiedene Rollen.

Dabei kommen auf dem Platz zwischen Kirche und Gemeindehaus in Reinsbronn über 30 Prominente aus seiner Kehle – und das exzellent sowohl gesungen als auch gesprochen. Also Prominenz am laufenden Band! Für jeden ist etwas dabei, und so kommen Alt und Jung zu einem erstklassigen Lacherlebnis.

Politiker aus 50 Jahren Bundesrepublik parlieren mit lustigen Fragen und Antworten miteinander und gegeneinander. Da schießen sich zum Beispiel Strauß, Brandt, Kohl, Schröder, Kohl, Blüm bis hin zu Stoiber, Beckstein, Aiwanger und Söder gegenseitig den Gagvogel ab.

Im Aktuellen Sportstudio

Aber auch das Publikum wird mit einbezogen, wenn Bernd Händel sein „Aktuelles Sportstudio“ präsentiert und eine echte Stadionatmosphäre verbreitet. Alle dürfen mitmachen und sich lautstark bemerkbar machen. Wenn dann noch berühmte Stimmen aus dem Sport ihren „Senf“ dazugeben, sind die Lachsalven vorprogrammiert. Bernd Händel nimmt die Zuschauer auch mit auf eine ganz spezielle Einkaufstour durch die City im Kaufhaus der Schlager und Musikfreunde. Bekannte Melodien zu bestimmten Einkaufsthemen werden die Kauflust steigern. Aber auch für die Franken streut Bernd Händel besondere „Schmankerln“ mit in seine Bühnenshow. Dazu gibt es von ihm selbst getextete fränkische Lieder auf bekannte Gassenhauer in einem fränkischen Country-Mix unter dem Motto: „Horch A-moll“. Aber Bernd Händel kann noch anders: in einer Extra-Comedy-Show ist Bernd Händel „Silvester Capone“, der Bodyguard der Highsociety. Er hat sie alle bewacht, die Großen dieser Welt! Jetzt packt er aus. Einen Tag zuvor, am Samstag, 28. August, um 20 Uhr gastiert TV-Star Sebastian Reich mit seiner Nilpferddame Amanda in Reinsbronn.

Best of

Amanda stand schon auf den unterschiedlichsten Bühnen. In großen Konzerthäusern, in Schiffstheatern auf hoher See. Umso mehr freut sie sich auf den Moment, endlich wieder an der frischen Luft vor echten Menschen zu stehen! In dem „Best of“-Programm des tierischen Stars von „Fastnacht in Franken“ dürfen sich die Zuschauer auf einen bunten Mix aus Nilpferd-Comedy, Musik und jeder Menge Spaß freuen.

Als Special-Gast wird das zierliche Marzipanschwein PigNic die Bühne rocken. Versprochen werden 90 Minuten Spaß für die ganze Familie, vom kleinen Amanda-Fan bis hin zum großen Comedy-Liebhaber.

Tickets für Bernd Händel und Sebastian Reich sind online über www.ticketburner.de und unter Telefon 09848/96 93 961 erhältlich. Der Termin mit Sebastian Reich ist momentan ausverkauft, doch möglicherweise können noch einzelne Plätze zur Verfügung gestellt werden. Es gibt eine Warteliste.

