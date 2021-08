Bei Medienrückgabe in Creglingen nicht mehr auf Öffnungszeiten angewiesen

Creglingen. Endlich ging ein langgehegter Wunsch der Nutzer der Creglinger Bücherei in Erfüllung. Die Bücherei hat zwar an vier Tagen in der Woche geöffnet, aber immer nur für zwei beziehungsweise drei Stunden. So kommt es oft vor, dass Leser aus den Teilorten zum Einkaufen oder Berufstätige und Schüler nach ihrer Arbeitszeit in der Stadt sind, dann aber die Bücherei noch oder schon geschlossen ist.

Es war oft ein Ärgernis, dass sie ihre fälligen Medien nicht rechtzeitig abgeben konnten.

Bibliotheksausstatter bieten so genannte Rückgabekästen an. Ein solcher Container sollte unter Dach hinter dem Romschlössletor aufgestellt werden. Doch die Auffangbehälter mit den kleinen Rädern zweimal täglich über das holperige Kopfsteinpflaster zu fahren, erschien äußerst schwierig.

Bürgermeister, Bauamt und das Büchereiteam suchten nach einer kompakten und sicheren Alternative. Ein Behälter mit Schubladensystem wurde in Erwägung gezogen, schien aber auch nicht die richtige Lösung zu sein. Bei einer Vorortbegehung hatte Bürgermeister Uwe Hehn die zündende Idee: wie wäre es, diese Box in den Eingangsbereich einzubauen?

Dann musste es aber, den örtlichen Gegebenheiten angemessen, ein neu konzipierter Prototyp sein. Christoph Gillig und Manuel von Schenk, zwei junge Tüftler, machten sich ans Werk. Viele praktische Details flossen in die Überlegungen ein: Es sollte gut zum äußeren Erscheinungsbild der Bücherei passen. Es musste mit hochwertigem Material verarbeitet sein. Bücher und sogenannte Nonbook-Medien wie CDs und DVDs sollten in getrennten Behältern gesammelt werden. Es musste für Erwachsene und Kinder einfach zu bedienen sein. Vor allen Dingen aber durften die Medien beim Einwurf nicht beschädigt werden.

Nach Vorgaben der Büchereimitarbeiterinnen ging man an die Planung. Bauhofchef Klaus Wolfmeyer war für das Auswechseln des Glases zuständig. Luise Kluge wurde bei der Auspolsterung der Medienbox zu Rate gezogen. Kürzlich fand die offizielle Einweihung der neuen Medienrückgabe-Box statt.

Bürgermeister Hehn warf das erste Buch ein. Die Medien gleiten über eine kleine Rutsche ins Innere der Bücherei und werden von einem Lederbeutel aufgefangen. Dieser senkt sich mit steigendem Gewicht mittels Federn im Sammelbehälter langsam ab. So werden Beschädigungen vermieden.

Die Leser sollen die Bücher mit dem Buchrücken voraus durch die Klappe schieben. Spiele müssen allerdings weiterhin an der Theke abgeben werden. eg

