Aus Kloster wird ein Dorf

Frauental. Aufgrund der großen Nachfrage ist es zu einer Tradition geworden, dass der Museumsverein Kloster Frauental im Frühjahr eine spezielle Klosterführung durch das ehemalige Zisterzienserinnenkloster Frauental anbietet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Erklärung der zisterziensertypischen Anlage, die auf das streng geregelte Leben der Nonnen zugeschnitten war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zudem werden im Rundgang durch die gotische Kirche die kulturhistorischen Schätze des Museums „Vom Kloster zum Dorf“ gezeigt. Denn unter der Herrschaft der Markgrafen von Ansbach wuchs aus dem Kloster das Dorf Frauental. Daran erinnern die mumifizierten Leichen einer Amtmannsfamilie sowie ein einmalig kreativ gestaltetes Hohenzollern-Wappen. In der Markgrafenzeit fanden evangelische Glaubensflüchtlinge aus Österreich in der Region eine neue Heimat, worüber Bücher und Geschichtskarten im „Exulantenraum“ informieren.

Geführt wird am Sonntag, 23. April, um 15 Uhr von Wolfgang Willig, Vorsitzender des Museumsvereins. Voranmeldung ist erwünscht unter Telefon 07931/9588 700 oder info@kloster-frauental.de. Die Teilnahme ist frei. Treffpunkt: am Eingang zur Kirche in Frauental.