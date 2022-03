„Auf einmal ist alles nicht mehr so berechenbar“

Röttingen/Creglingen. Erst wirbelte die Corona-Pandemie alles durcheinander, jetzt sorgt der Ukraine-Krieg in der Wirtschaft für Unsicherheit. Auch bei Unternehmen aus der Region. Die FN fragten nach.

„Von heute auf morgen ist alles nicht mehr so berechenbar, sowohl bei der Auftragsplanung als auch beim Preis“, meint Werkleiter Rudi Schmitt vom Röttinger Innenausbauspezialisten Winkler Design. Das begann mit der Corona-Pandemie. Die Aufträge wurden zwar erfreulicherweise nicht abgesagt, aber trotzdem verschoben. Ausgefallen ist letztes Jahr auch das große Fest zum 100-jährigen Firmenbestehen, wurde das Unternehmen doch 1921 von Georg Winkler gegründet. Seit 1995 gehört das Röttinger Traditionsunternehmen zur Wirthwein-Gruppe.

Bei der Gemeinschaftsverpflegung, dem Geschäftsfeld in dem Winkler überwiegend tätig ist, gibt es zwar Planungen für Neu- oder Umbauten von Kantinen, doch können diese oft nicht gemäß Terminplan umgesetzt werden. Die Arbeiten auf den Baustellen verzögern sich – entweder wegen Personalmangels oder Verschiebungen bei den Vorgewerken. Die Folge: Verzögerungen von oft mehreren Monate, bis hin zu einem knappen Jahr. So werde die gesamte Planung von der Ausführung bis hin zur Montage nicht mehr kalkulierbar, alles müsse sehr kurzfristig erfolgen.

Mit der Auftragslage ist Schmitt dennoch zufrieden. Bisher wurde Winkler Design mit seinen 65 Mitarbeitern, darunter fünf Auszubildende, von Kurzarbeit verschont.

Es wirke sich positiv aus, dass das Röttinger Unternehmen zwei Standbeine hat. Zum einen der „Stationäre Bereich“, die Gemeinschaftsverpflegung für Großindustrie wie Kantinen namhafter Automobilhersteller, DAX-Konzernen oder Versicherungen und das zweite, die Schienenfahrzeuge. Gerade bei letzteren sei Winkler Design weltweit vorne mit dabei.

Aktuell laufe mit einem internationalen Waggonhersteller ein Millionenprojekt. Es war geplant ein komplettes Schienenfahrzeug ins belarussische Minsk zu liefern. Der Auftrag zum Bau mehrerer Bordrestaurants sei bereits unterzeichnet und liege in Röttingen vor. Doch nach Ausbruch des Ukrainekriegs nimmt Winkler von der Umsetzung vorerst einmal Abstand. In der weißrussischen Hauptstadt prüft man zurzeit ebenfalls, was aus dem Projekt wird.

Fachkräftemangel ist auch bei Winkler Design ein großes Thema. Das geht schon bei den Auszubildenden los. Vor allem bei den Metallberufen gebe es trotz verstärkter Werbung keine Interessenten, berichtet der Werkleiter, der vor genau 40 Jahren als Kaufmännischer Angestellter bei der damaligen Georg Winkler Kühlmöbelfabrik begonnen hat.

Mit den gleichen Herausforderungen kämpfen die Standorte, die im Bereich der Kunststoffverarbeitung der Wirthwein AG tätig sind, wie Marketingleiterin Daniela Pfeuffer berichtet. Es gibt eine enorme Unsicherheit, weil die Lieferketten von den Lieferanten bis hin zum Kunden zurzeit völlig unsicher seien. Die Wirthwein AG ist durch den Ukrainekrieg vor allem durch die massiv gestiegenen Energiepreise betroffen, insbesondere an den europäischen Standorten. In allen Werken werde jetzt intensiv geprüft, wo Energie gespart oder günstiger bezogen werden kann, um die Kosten zu senken.

Ein sehr großes Problem stellt auch die Logistik dar. Russland sei beispielsweise per Eisenbahn nicht mehr durchquerbar. Stattdessen müssten die Transporte jetzt auf den Seeweg verlagert werden, was natürlich länger dauere.

Eine weiteres Problem seien die Engpässe bei Lkw-Fahrern. Viele Fernfahrer stammten aus der Ukraine und kämpften nun an der Front.

Seit wenigen Tagen mache sich auch der Engpass bei Zulieferteilen ganz stark bemerkbar. Bei den Automobilherstellern stünden die Bänder still, weil es keine Kabelbäumemehr gibt, werden diese doch überwiegend von drei Herstellern in der Ukraine produziert.

Davon wird Wirthwein als Zulieferer von Kunststoffkomponenten auch in den nächsten Wochen betroffen sein, was sich beim Umsatz deutlich bemerkbar machen werde. Wirthwein selbst hat in der Ukraine oder in Russland zwar keinen Standort, aber dennoch zahlreiche Mitarbeiter, die persönlich betroffen sind. Im polnischen Lodz sind rund ein Drittel der 450 Beschäftigten Ukrainer. Ihre Sorgen seien aktuell sehr groß. Zwar seien die Herausforderungen für die Wirthwein-Gruppe sehr groß, das Unternehmen verfüge aber „weltweit über starke Teams und einen guten Zusammenhalt“. Man sei deshalb guter Dinge, auch diese Hürden zu meistern.