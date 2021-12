Auf der Taubertalstraße: Lastwagen-Anhänger umgekippt

Archshofen/Tauberzell. Auf der recht schmalen Staatsstraße zwischen Tauberzell und Archshofen begegneten sich am Mittwoch gegen 7.30 Uhr zwei Lastwagen. Um gefahrlos aneinander vorbeizukommen mussten deren Fahrer möglichst weit rechts fahren. Hierbei kam der 36-jährige Fahrer eines Getränke-Lastzuges ins weiche Bankett, in dessen Folge der Anhänger in der abschüssigen Böschung umstürzte. Dabei verdrehte sich die Deichsel des Anhängers derart in der Anhängeeinrichtung des Zugfahrzeuges, dass weder ein Abkoppeln, noch eine Versetzung des Lkw möglich war. Damit war für mehrspurige Fahrzeuge kein Durchkommen mehr möglich. A. Die Bergung des havarierten Fahrzeuges gestaltete sich schwierig, da sich im Bereich der Unfallstelle eine Starkstromleitung befand und somit der Einsatz eines Krans ausschied. Ein Abschleppunternehmen mit drei Spezial-Lkw führte deshalb die Bergung aus. Ein weiteres Problem war laut Polizei, dass der Aufbau des Anhängers unter der Last des Ladegutes gebrochen beziehungsweise aufgerissen wurde. Kisten und Flaschen rutschten daraufhin aus dem Anhänger und die Böschung hinab. Die Staatsstraße war für mehrere Stunden gesperrt. pol/Bild: Markhard Brunecker

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1