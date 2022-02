Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Grenzgebiet zwischen Creglingen und Niederstetten - Am Landturm bei Lichtel wurde nach einem Attentat ein ganzes Dorf in Schutt und Asche gelegt An Creglinger Stadtgrenze: Totenschädel kündet vom feurigen Ende

Flammen, gekreuzte Knochen und ein Totenschädel erinnern an das Ende einer Ortschaft: Von einem halben Jahrtausend wurde Wiesetweiler bei Creglingen-Lichtel niedergebrannt.