Alternative vorgestellt

Creglingen. Viel benutzte schmale Gemeindeverbindungsstraßen haben einiges auszuhalten: Bei erforderlichen Ausweichmanövern werden die anliegenden Bankette stark nach unten verdrückt. Augenfällig ist das unter anderem entlang der Gemeindeverbindungsstraße vom Kernort nach Streichental. Hier sei die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben, und mit der Zeit begännen sogar die bestehenden Asphaltkanten zu brechen, wie Bauamtsleiter Jürgen Korb erläuterte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Würde man nur die Bankette entlang dieser rund 3,3 Kilometer langen Straße durch eine Fachfirma mit Beton oder Asphalt erneuern lassen, würde das Kosten in Höhe von 340 000 Euro verursachen. „Früher hätte man dafür ein Stück Straße bauen können,“ so Korb, der sich angesichts dieses Volumens auf die Suche nach alternativen Möglichkeiten gemacht hatte.

Entsprechend schlug jetzt die Stadtverwaltung vor, die Arbeiten durch den Bauhof erledigen zu lassen und dafür eine an den vorhandenen Mecalac montierbare Material-Verteilschaufel zu beschaffen. Mit dem Zusatzgerät, so Korb, sei es möglich, das einzubringende Material sauber abzuziehen, in passender Höhe und Breite einzubauen und anschließen mit der vorhandenen Walze zu verdichten. Es könne ebenso vom Thermofass befüllt werden wie als ganz normaler Radlader genutzt werden und sei für die Ausbringung vieler Materialien wie Schotter, Stand, Humus, Beton und Asphalt geeignet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unter mehreren Angeboten erwies sich das der Bad Mergentheimer Firma Wolf Baumaschinen & Baugeräte als kostengünstigste Lösung für die Beschaffung der Material-Verteilschaufel. Auf einstimmigen Gemeinderatsbeschluss wird die Firma die Optimas-Material-Verteilschaufel „Finliner“ samt erforderlichem Zubehör für knapp 21 700 Euro inklusive Mehrwertsteuer liefern. ibra