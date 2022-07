Affe, Tiger, Löwe und Co.

Creglingen. Das Familienzentrum „komm“ und die Creglinger Bücherei veranstalten am Donnerstag, 4. August, einen gemeinsamen Besuch des Tiergartens in Nürnberg. Er zählt zu den schönsten zoologischen Gärten Europas. Zerklüftete Felsformationen aus rotem Sandstein, jahrhundertealte Bäume sowie idyllische Auen- und Weiherlandschaften, aber auch Wüsten und Steppen – die weitläufige Waldparkanlage bietet Lebensraum für Steinböcke, Affen, Löwen, Tiger und Eisbären. Ein Highlight ist auch die Delfinlagune. Kinder bis sieben Jahre können in Begleitung einer Aufsichtsperson (ab 18 Jahren) teilnehmen, man kann gerne auch mit der ganzen Familie kommen. Ab acht Jahren dürfen Kinder „alleine“ mitfahren und werden vom ehrenamtlichen Team des komm betreut. Auf Wunsch können Kinder ab 14 Jahren sich in Kleingruppen selbstständig im Park bewegen. Für Fahrt und Eintritt fallen Kosten an. Für Getränke und Verpflegung sorgen die Teilnehmer selbst. Hinfahrt ab Creglingen: 8 Uhr, Rückfahrt ab Nürnberg: 17 Uhr (Ankunft ca. 18.30 Uhr).

