Creglingen. Ein 81-Jähriger Autofahrer, der mit seinem VW Golf auf der Rothenburger Straße in Creglingen unterwegs war, wurde am Mittwochabend von Polizeibeamten kontrolliert. Hierbei stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab zirka 1,5 Promille. Daraufhin ging es für den 81-Jährigen in der Begleitung der Polizeibeamten ins Krankenhaus zur Blutentnahme. Der Führerschein wurde durch sichergestellt. Der 81-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

