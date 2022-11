7500 Euro für die gute Sache

Münster. „Eine Hand wäscht die andere und beide zusammen das Gesicht“ – so oder so ähnlich müsste das Resümee der Ende August bei der Manz Backtechnik in Münster stattgefundenen Sichelhenke lauten. Der damalige große Ansturm mehrerer tausend Besuchern brach nicht nur beim Veranstalter alle Rekorde, sondern brachte auch die Streetbunnycrew in ihren pinkfarbenen Plüschkostümen ganz schön ins Schwitzen.

Letztere sind ein deutschlandweit organisierter gemeinnütziger Verein, und dessen Sektion „Unterfranken“ steht so auch seit vielen Jahren bei Hausmessen des Backofenherstellers immer wieder unterstützend zur Seite, um hierdurch fleißig Spenden sammeln zu können.

In diesem Jahr übernahm die „Streetbunnycrew“ mit ihren eigens kreierten und in den von der Backofenmanufaktur bereitgestellten Backöfen zubereiteten Gerichten erfolgreich die Bewirtung der Veranstaltung. Der symbolische Scheck über die erwirtschaftete Spendensumme in Höhe von 7500 Euro wurde von Franziska Häussler und Jean-Michel Häussler, dem Nachwuchs der Inhaber von Manz Backtechnik an die „Streetbunnies“ überreicht. Der „Streetbunnycrew“ half mit solchen Spenden in der Vergangenheit zum Beispiel einen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst und unterstützt mit ihren Spendenzielen einen Verein zur Hilfe bedürftiger Familien und eine Selbsthilfegruppe für an Mukoviszidose erkrankte Menschen ganz wesentlich.