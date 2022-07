Für Sabine Nestler, geborene Heppel, aus Waldmannshofen hat am 15. Juli 1982 das Arbeitsleben in dem Auber Textilhaus Freystätter begonnen. Und heute, 40 Jahre später, steht die 54-jährige noch immer in dem Geschäft, in dem sie als 14-jährige ihre Ausbildung zunächst als Verkäuferin und als Einzelhandelskauffrau absolviert hat.

Von dem damaligen Geschäftsinhaber Gustav Freystätter und

