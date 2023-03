285 Sportabzeichen überreicht

Creglingen. Die Creglinger Schüler nahmen auch 2022 am Deutschen Sportabzeichen teil. Hierfür wurde im Sportunterricht eifrig trainiert, um die erlangten Fähigkeiten bei der Abnahme des Sportabzeichens motiviert unter Beweis zu stellen. Diese Auszeichnung nahmen rekordverdächtige 285 Schüler entgegen. So ko verzeichnete auf die Gesamtschülerzahl gesehen mehr als die Hälfte der Schüler ein erfolgreiches Sportabzeichen. Die sehr hohe Zahl an erreichten Abzeichen spricht für den großen sportlichen Ehrgeiz der Kinder. Die Urkunde wurde den Schülern feierlich übergeben und dabei nochmals die herausragende sportliche Leistung betont. Der Schulverbund Creglingen freut sich über die tolle Bilanz von 98 Auszeichnung in Gold, 134 Silber-Urkunden und 53 Bronze-Abzeichen. Bild: Schulverbund

