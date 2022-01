22 witzige Schneemänner

Creglingen. Die Inzidenzzahlen lassen zurzeit keine Kinderveranstaltungen in der Bücherei im Romschlössle zu. Trotzdem dürfen sich die Creglinger Mädchen und Jungen über kleine Überraschungen freuen. Diese können sie beim aktuellen Winterrätsel gewinnen. Entsprechend der Jahreszeit ist das Büchereischaufenster im Familienzentrum „Komm“ in der Hauptstraße einladend gestaltet. Die winterliche Dekoration lädt zum Mitraten ein. Dabei muss man genau hinschauen. Derzeit lachen den Menschen, die vorübergehen, 22 pfiffige Schneemänner entgegen. Dazwischen saust die Büchermaus, mit warmem Schal und Handschuhen ausgestattet, bäuchlings auf dem Schlitten den Berg hinunter. Wie viele Schneemänner tragen blaue Mützen? Wie viele haben einen gestreiften Schal? In welche Richtung zeigen ihre roten Rübennasen? Das sind die Fragen, die die Kinder beantworten müssen. Bei richtigen Antworten winkt ein Preis, gestiftet von der Stadtverwaltung. Und vielleicht kommt ja bald der echte Schnee?

