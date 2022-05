Zwölfjähriger kam ins Krankenhaus

Buchen. Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Buchen wurde nach Angaben der Polizei ein Zwölfjähriger ins Krankenhaus gefahren. Kurz vor 7.30 Uhr fuhr eine 69-Jährige mit ihrem VW rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt in der Bettina-von-Arnim-Straße. Zeitgleich befuhr der zwölf Jahre alte Junge mit seinem Fahrrad die Bettina-von-Arnim-Straße bergabwärts in Richtung Hettinger Straße. Als der VW der Frau bereits vollständig auf der Straße stand, kollidierte dieser mit dem von hinten anfahrenden und bevorrechtigten Radler. Das Kind stürzte durch den Aufprall und wurde verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt.

