Zweiter langer Einkaufsabend in Buchen am 27. August

Buchen. Einen zweiten langen Einkaufsabend gibt es am Freitag, 27. August, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „genieß’ dei Buche“ zum gemütlichen Bummeln und Einkaufen in der Buchener Innenstadt. Die Händler bieten attraktive Angebote und Rabatte bei Öffnungszeiten bis 22 Uhr. Man kann durch die Läden schlendern und in Ruhe stöbern. Natürlich stehen auch Begegnungen und persönliche Gespräch im Mittelpunkt des Abends.

Aktionen wie Flip-Flops bemalen beim Schuhhaus Farrenkopf, Glitzertattoos beim Schuh- und Sporthaus Haag und eine Schmuckausstellung von Victoria Deutschland bei Scherzer & Rakus bereichern die Einkaufsnacht. Die Frisöre zaubern bunte Haarsträhnen für Kinder und in der Buchhandlung Volk gibt es Prozente auf Kalender. Die Naturwerkstatt Klohe stellt ihre Produkte an Verkaufsständen in der neugestalteten Marktstraße vor. Sonjas Nähwelt ist mit einer mobilen Stickerei vertreten.

Der Zauberer Bennini ist von 17 bis 21 Uhr in der Innenstadt unterwegs und zaubert Luftballonfiguren für Groß und Klein.

Übergabe der Marktstraße

Die Marktstraße ist nach erfolgter Sanierung ein Schmuckstück. Im Rahmen des langen Einkaufsabends wird Bürgermeister Roland Burger um 18 Uhr die Marktstraße offiziell an die Öffentlichkeit übergeben, musikalisch umrahmt durch die Stadtkapelle Buchen. Auch das leibliche Wohl kommt nicht zur kurz: Die „Löwenschänke“ vom Gasthaus „zum Löwen“ und die Metzgerei Herkert verwöhnen auf dem Marktplatz. Schon fast traditionell gibt es vor Knapp’s Laden Cocktails und weitere Getränke. Später am Abend wird dann Fredy Hollschuh für den musikalischen Part zuständig sein.

Illuminierte Innenstadt

Ein Höhepunkt des Abends ist die Illuminierung. Die Firma Blackout Eventmanagement rückt die Buchener Innenstadt in ein besonderes Licht und sorgt für zauberhafte Stimmung. Zu Beginn der Dämmerung werden die Marktstraße, der Brunnen, das Alte Rathaus sowie der Stadtturm beleuchtet. Die Verantwortlichen des Stadtmarketings sind sicher: Das wird ein schöner Abend.