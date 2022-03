Zweiräder unter dem Hammer

Buchen. Im Rahmen der Frühlingsaktionen der Aktivgemeinschaft und des Buchener Stadtmarketing findet am Samstag, 19. März, in der Pfarrgasse, neben dem Platz vor dem Alten Rathaus, von 9 bis 12 Uhr wieder der An- und Verkauf von gebrauchten Fahrrädern statt. Hierfür bietet die Aktivgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Firma Zweirad Dosch denjenigen, die sich nicht selbst um den Verkauf ihres gebrauchten Fahrrads kümmern möchten, die Möglichkeit, den Verkauf ihrer „Drahtesel“ von 9 bis 10 Uhr gegen eine kleine Gebühr in professionelle Hände abzugeben. Den Erlös aus dem Verkauf der gebrauchten Fahrräder oder gegebenenfalls die nicht verkauften Fahrräder können zwischen 11 und 12 Uhr wieder abgeholt werden.

Ab 11 Uhr wird der Marktplatz dann zum Auktionshaus. So genannte „Fundfahrräder“, die im Fundbüro der Stadt abgegeben und von ihren Besitzern nicht mehr abgeholt wurden, werden meistbietend versteigert. Interessierte Bieter können diese Schnäppchen ab 10 Uhr auf dem Marktplatz genauer unter die Lupe nehmen um dann getreu dem Motto „Zum ersten, zum zweiten und zum dritten“ zuschlagen. Außerdem schlängelt sich, neben den Wochenmarktständen, die vor dem Alten Rathaus platziert sind, ein Flohmarkt durch die Gassen der Buchener Fußgängerzone. Mitmachen kann jeder, der seine „Schätze“ feilbieten will.

Wer also zur Abwechslung nach dem ein oder anderen Schnäppchen stöbern möchte, ist in dieser Zeit in der Buchener Innenstadt genau richtig. Auch ein Besuch der Fachgeschäfte lohnt sich in der Zeit.

