Zweiradfahrer schwer verletzt

Hettigenbeuern. In ein Krankenhaus musste ein 43-Jähriger nach einem Unfall gebracht werden, der sich am Montag, gegen 23.30 Uhr, in Hettigenbeuern ereignet hat.

Der Mann war nach Angaben der Polizei in der Morretalstraße aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Kleinkraftrad gestürzt. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Erste Ermittlungen ergaben, dass er bei dem Unfall vermutlich keinen Schutzhelm getragen hat. An dem Roller entstand geringer Sachschaden.

