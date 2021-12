Zweimal Unfallflucht begangen

Buchen. Ein Unbekannter hat am Donnerstagvormittag mit seinem Auto einen Pkw in Buchen touchiert. Gegen 7 Uhr parkte der Fahrer eines Audi seinen Wagen auf dem Musterparkplatz am Rathaus, so die Polizei. Als er gegen 13.45 Uhr zu dem Auto zurückkehrte, stellte er an diesem Beschädigungen fest. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr davon ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstagabend. Gegen 17 Uhr prallte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen einen Peugeot, der in der Haagstraße abgestellt war. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, fuhr die Person davon.