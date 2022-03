Zwei Waldtage für Familien

Buchen. Die Kolpingsfamilie Buchen heißt alle interessierten Erwachsenen und Familien mit Kindern zu zwei Waldtagen mit Waldführerin Katja Mathes willkommen. Am Samstag, 2. April, gilt dieses Angebot für Erwachsene. „Wie fühlt sich der Wald an? Wie schmeckt und riecht er? Was erzählen der Wald und seine Bewohner?“. Anhand dieser Fragen werden die Teilnehmer den Wald mit allen Sinnen erleben und neue Naturerfahrungen machen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Erwachsene begrenzt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Sportplatz Laudenberg.

Am Sonntag, 3. April, sind Familien mit Kindern willkommen. „Frühlingsfest – wir schauen uns gemeinsam an, wer im Wald alles aus dem Winterschlaf erwacht ist und wo wir den Frühling überall entdecken können“. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Familien begrenzt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Sportplatz Laudenberg. Die Dauer beträgt für beide Veranstaltungen zirka drei bis dreieinhalb Stunden.

Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung jeweils ausfallen. Anmeldungen für beide Termine bei Verena Morschhäuser, E-Mail: Kohler.Verena@web.de, Telefon 0160/91356560.

