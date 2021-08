Zwei Termine für „Rat zur Saat“

Buchen. Der Fachdienst Landwirtschaft bietet zwei Termine für die traditionelle „Rat zur Saat“-Veranstaltungen, am Mittwoch, 8. September, im Hugo Geisert-Saal, alternativ auch als Online-Veranstaltung am Donnerstag, 9. September, an. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Die Veranstaltungen werden als zweistündige Fortbildungsmaßnahme im Sinne des Pflanzenschutzgesetzes anerkannt. Neben den Sortenempfehlungen und aktuellen Informationen zur Düngeverordnung stehen die Pflanzenschutzempfehlungen und neue rechtliche Bestimmungen im Pflanzenschutz im Vordergrund.

Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung mit Angabe der Anschrift und einer E-Mail-Adresse nötig. Der für die Veranstaltung benötigte Zugangslink wird per E-Mail an die angemeldeten Teilnehmer versendet.