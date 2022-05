Buchen. Kinomobilzeit ist wieder am Donnerstag, 2. Juni, in der Stadthalle Buchen. Organisiert vom Bürgernetzwerk Buchen in Kooperation mit der Filmförderung und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg werden wieder zwei sehenswerte Filme gezeigt:

Los geht‘s um 16 Uhr mit dem Film „Die Häschenschule 2 – Der große Eierklau“, der modernisierten Verfilmung des fast schon 100 Jahre alten Bilderbuch-Klassikers „Die Häschenschule“. Wie immer kurz vor Ostern werden auch dieses Jahr an der Häschenschule wieder die sogenannten Meisterhasen auserwählt. Zu diesem Zweck findet ein feierliches Ritual mit einem goldenen Ei statt. Dabei passiert etwas völlig Neues: Zum ersten Mal wird ein Großstadthase, Max, zum Kandidaten auf den Meistertitel gewählt. Max freut sich sehr. Jetzt muss er nur die schwierigen Spezialfähigkeiten meistern.

Als Beitrag zu der aktuell in Buchen stattfindenden „Impulskampagne Demenz“ folgt um 19.30 Uhr dann der mit zwei Oscars prämierte Film „The Father“, ein Schauspiel von beeindruckender Echtheit, das den Zuschauer unvermittelt in das Leben mit Demenz versetzt.

Anne ist in großer Sorge um ihren Vater Anthony, der trotz seines hohen Alters jede Unterstützung durch eine Pflegekraft ablehnt und sich standhaft weigert, seine komfortable Londoner Wohnung zu verlassen. Obwohl ihn sein Gedächtnis immer häufiger im Stich lässt, ist er davon überzeugt, auch weiterhin allein zurechtzukommen. Doch als Anne ihm plötzlich eröffnet, dass sie zu ihrem neuen Freund nach Paris ziehen wird, ist er verwirrt. Er versucht, die sich permanent verändernden Umstände zu begreifen und beginnt zu zweifeln: an seinen Liebsten, an seinem Verstand und auch seiner eigenen Wahrnehmung.

Für Fragen zum Thema „Demenz“ sowie spezielle Fragen zum Film steht ein Vertreter der Alzheimer-Gesellschaft ab 19 Uhr sowie nach Filmende zur Verfügung.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der jeweils gültigen Coronaregeln statt.

