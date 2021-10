Zwei engagierte Mitarbeiter verabschiedet

Buchen. Die Verabschiedung zweier engagierter Mitarbeiter stand im Mittelpunkt einer Feierstunde im Rathaus. Doris Jedelsky und Jürgen Schmidt waren jeweils über 20 Jahre bei der Stadtverwaltung beschäftigt und gehen nun beide in den Ruhestand.

Bürgermeister Burger skizzierte die beruflichen Werdegänge und begann mit Hausmeister Jürgen Schmidt, der den Beruf des Gas- und Wasserinstallateurs bei der Firma Otwin Schönit erlernt hat und danach bei der Firma Gerd Blei in Hainstadt beschäftigt war. Als Mitarbeiter im Gebäudemanagement und für die allgemeinen Hausmeisterdienste, dem sogenannten Hausmeisterpool, mit Schwerpunkt in den Bereichen Gas, Wasser und Heizungsbau stand Jürgen Schmidt seit September 2000 im Dienst der Stadt Buchen.

Doris Jedelsky war im Bürgermeistersekretariat tätig. „Ich habe persönlich sehr gerne mit Ihnen zusammengearbeitet“, betonte Bürgermeister Burger, der die Bedeutung des Sekretariatsteams für den „laufenden Betrieb“ unterstrich. Ursprünglich hat Doris Jedelsky eine Ausbildung an der Würzburger Dolmetscherschule als Fremdsprachenkorrespondentin in Englisch und Französisch absolviert. Nach Beschäftigungen in diversen Unternehmen und einer Familienpause und in der nahm sie im Februar 2001 ihre Tätigkeit bei der Stadt Buchen zunächst in der Telefonzentrale des Rathauses auf, bevor ihr im Juni 2002 die freigewordene Stelle im Sekretariat des Bürgermeisters übertragen wurde.

Im September 2012 übernahm Doris Jedelsky für einige Jahre zusätzliche Aufgaben im Sekretariat der Baulandschule Hettingen. Der Bürgermeister hob die immer freundliche und wohltuend zurückhaltende Art Doris Jedelskys hervor und dankte sowohl ihr als auch Jürgen Schmidt für ihre zuverlässige und engagierte Arbeit. Für den neuen Lebensabschnitt wünschte er vor allem Gesundheit. Die scheidenden Kollegen betonten übereinstimmend: „Wir haben gerne hier gearbeitet.“

