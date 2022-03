Zustimmung zum Bürgerwindpark Buchen-Limbach

Hollerbach. In der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch wurden Blutspender geehrt. Ortsvorsteher Joachim Weis überreichte den beiden Spendern die Urkunde, die Ehrennadel, das obligatorische Geschenk der Stadt Buchen beziehungsweise der Ortschaftsverwaltung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für zehnmaliges Spenden erhielt die Ehrennadel in Gold Thomas Galm. Eine Auszeichnung mit der Ehrennadel mit goldenem Lorbeerkranz für 25-malignes spenden erhielt Oliver Adrian.

Ein besonderer Gruß galt Andrea Löhr, welche das Amt des Schriftführers von Ramdan Golic übernommen hat. Ortsvorsteher Joachim Weis freut es, dass Andrea Löhr als „Hollerbacherin“ neben ihrer Schriftführertätigkeit in Bödigheim jetzt auch noch in Hollerbach den Dienst übernommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben der Information des Ortschaftsrates über die neue Gebührenordnung für die Vermietung städtischer Hallen und Grillplätze nahm die Information und anschließende Diskussion über den geplanten Bürgerwindpark Buchen-Limbach einen breiten Raum ein.

Zunächst informierte Ortsvorsteher Joachim Weis ausführlich den Rat und die anwesenden Bürger über das Vorhaben zur Errichtung eines Bürgerwindpark Buchen-Limbach, welcher auf Hollerbacher Gemarkung die Errichtung eines der zehn Windräder vorsieht. Nach derzeitigem Planungsstand soll das Windrad mit einer stattlichen Nabenhöhe von 160 Meter in einer großzügigen Entfernung von 1800 Meter zur Wohnbebauung aufgestellt werden. Nach eingehender Diskussion und kurzer Unterbrechung der Sitzung für eine Frageviertelstunde der Bürger stimmte der Ortschaftsrat mehrheitlich für den Standort eines Windrades auf Hollerbach Gemarkung. Gerade der Krieg in der Ukraine zeigt, wie stark die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen unser tägliches Leben beeinflusse, so der Tenor im Gremium.

Wenn auch landschaftlich gesehen die Windräder sicherlich keine Augenweide seien und der Bau der Windräder mitten Wald ein „einschneidendes“ Ereignis für den jetzt schon stark strapazierten Wald ist, bekannten sich die Räte zu einem Beitrag zur Energiewende und Unabhängigkeit. Weiter informierte Ortsvorsteher Joachim Weis unter anderem über den Glasfaserausbau, der derzeit in Hollerbach mit großen Schritten vorangeht.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3