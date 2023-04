Zuschauer hatten viel Spaß

Götzingen. Die Erleichterung über das Ende der Zwangspause zeigte sich bei den Freunden des Laientheaters offensichtlich, denn voll besetzt präsentierte sich die Festhalle bei der Aufführung des Schwanks „Die (un)ehrenwerte Nachbarschaft“ von Beate Irmisch. Die Spielfreude der Akteure übertrug sich spontan auf die Besucher, die durch die Götzinger Theatergruppe einen stimmungsvollen Theaterabend geboten bekamen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Schauplatz der Episode zeigte das gelungen gestaltete Bühnenbild einen Dorfplatz, umsäumt von Wohnungen und dem Gasthaus „Zur roten Eule“. Das Gasthaus hatte einen etwas zweifelhaften Ruf, jedoch waren der mondänen Wirtin Jolante Schmuser (Mandy Fischer-Ludwig), auch bekannt als „rote Lola“, zahlreiche Herren der Umgebung nicht nur freundschaftlich zugetan. Nachdem sie vor einigen Jahren das Lokal geschlossen hatte und ihr Gewerbe auf der Reeperbahn in Hamburg betrieb, kam sie jetzt wieder zurück und brachte ihre Tochter Elsi (Simone Holderbach) mit, die endlich ihren Vater kennenlernen wollte. Die unerwartete Rückkehr brachte im Dorf einiges in Bewegung, warf so manche Fragen auf, weckte vermeintlich Vergessenes und löste Spekulationen bei der Dorfbevölkerung aus. Vor allem, dass das Lokal wieder eröffnet werden sollte, störte die Dorfidylle und brachte Unruhe und Besorgnis in einige Familien.

Bald überschlagen sich die Ereignisse, entgleiten den sich durch die Vatersuche bedroht fühlenden Herren, die händeringend nach der rettenden Lösung suchen. Da ist der Bürgermeister und Sparkassendirekter Otto Gierschlund (Bert Antreter), der sich vor allem um sein Renommee sorgt und jeden seiner Sätze mit „schön, schön“ beendet. Der etwas einfältige Pantoffelheld Werni Plupp (Michael Heß), der von seiner extrem neugierigen und unablässig tratschenden Ehefrau Minna Plupp (Katja Hemberger), die zudem gerne „lange Finger“ macht, extrem gegängelt wird, fürchtet für den Fall des Falles gar um sein Leben. Kaum besser geht es dem stark lispelnden Hugo Stöpsel (Rudi Mühlig), ein Messi, der auch völlig unter dem Pantoffel seine Gattin Wiltrud Stöpsel (Nadine Schüßler) steht. Selbst der gemütliche und gemächliche Wachtmeister Heinz Strulli (Hermann Mayer) gerät in den Strudel der Verdächtigungen. Auch die irgendwie ganz clevere Seniorin in der Hofgemeinschaft, Hugo Stöpsels Mutter Käddi Stöpsel (Anke Mühlig), wird in das wirre Geschehen mit hineingezogen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Theatergruppe „Bretzinger Lachmuskel“ sorgt im Bürgerhaus für Lachsalven Ein humoriger Spaß der Extraklasse Mehr erfahren

Der kaum enden wollende Applaus bei der Einzelvorstellung der Akteure dokumentierte die Zufriedenheit der Theaterfreunde. Michael Hess dankte den Besuchern für ihr Interesse und wertete den regen Beifall als Dank und Anerkennung, also verdienten „Künstler-Lohn“, für die Darsteller.

Besondere Leistungen

Er formulierte auch den Dank an das Ensemble und unterstrich die besondere Leistung von Rudi Mühlig, der als einziger bei allen bisherigen Vorstellungen der Theatergruppe seit der Premiere im Jahre 1987 mit von der Partie war. Dank und Anerkennung zollte er weiter Simone Holderbach, die 15-mal auf der Bühne stand, sowie Franz Scharf, der 10-mal dabei war, aber wegen Erkrankung leider kurzfristig passen musste. Besonderer Dank galt daher Saskia Mühlig für ihr Engagement, musste sie doch innerhalb von drei Wochen in die Rolle der Ärztin Dr. Kindlein schlüpfen.

Dank ging auch an Jessica Hess als Souffleuse sowie Sina Hess, Pia Hess und Silke Eitelwein für Styling und Maske sowie alle Helfer hinter und vor der Bühne sowie dem TSV und der Blende 8 bei der Organisation und Logistik.