Zukunft gesichert

Buchen. Nach 77 Jahren in Familienbesitz wird „Kaiser Fototechnik“ zum 1. Januar 2023 in neue Hände gelegt. Das Buchener Unternehmen wird mehrheitlich Teil der ebenfalls in Buchen ansässigen Firmengruppe OKW werden und bleibt damit weiterhin als Familienunternehmen bestehen. Verkaufsleiter Jonas Vogt wird als geschäftsführender Gesellschafter das Unternehmen mit seinen Mitarbeitern in die Zukunft führen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vogt ist bereits seit zehn Jahren im Unternehmen, übernahm zunächst die Einkaufsleitung und ist seit zwei Jahren auch für den Vertrieb verantwortlich. Ihm wird Nadja Schneider, selbst seit über zwei Jahren als vierte Generation in der OKW-Gruppe leitend tätig, als Prokuristin zur Seite stehen. Alle Mitarbeiter werden übernommen.

Die Konstellation Jonas Vogt und OKW ist für Kaiser ein Glücksfall, so Vera Kaiser, die selbst keine familiären Nachfolger hat und der eine Fortführung immer am Herzen lag. Eine traditionsreiche Marke in der Fotobranche wird so auch als Unternehmen weiter bestehen bleiben. Management und Mitarbeiter des national wie international sehr erfolgreichen Anbieters von Nischenprodukten im Bereich Digitalisierung, Archivierung und Imaging-Aufgaben werden das Produktprogramm und Marktanteile ausbauen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Milliardenpleite Die Aufsicht hinkt dem Krypto-Markt hinterher Mehr erfahren Fränkischer Madrigalchor „Verleih’ uns Frieden“ Mehr erfahren

Die Familie Schneider aus Buchen setzt mit ihren Engagements der OKW-Gruppe auf stabile, eigenständige und internationale Unternehmenskonzepte mit hohen technologischen Ansprüchen an Produktqualität. Im 75. Jahr der Unternehmensgeschichte wird nun die Firma Kaiser zur Gruppe dazu stoßen – ein weiteres Unternehmen, das bezüglich Unternehmenswerten, Qualitätsanspruch, Standort und technologischer, wie vertrieblicher Expertise sehr gut zur Philosophie der OKW-Gruppe passt. mifi