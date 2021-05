Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Abbaugebiet der Firma Braas in Hainstadt - Zur Idee eines Sees gibt es verschiedene Meinungen / Ortsvorsteherin wünscht sich ein Naherholungsgebiet Zukunft der Tongrube sorgt für Diskussion

Rund drei Jahre dauert es noch, dann sind die Tonbestände in der Grube bei Hainstadt erschöpft. Was danach mit dem Gelände passieren soll, daran scheiden sich die Geister. Könnte an dieser Stelle ein See entstehen?