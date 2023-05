Zukunft der Ortsgruppe bleibt ungewiss

Götzingen. Die Mitgliederversammlung der Frauengemeinschaft kfd Götzingen, die in der Pfarrscheune in Götzingen stattfand, begann mit einer Andacht. Zu der sich anschließenden Versammlung begrüßte Teamsprecherin Judith Heinnickel alle, bevor Schriftführerin Petra Link mit ihrem Tätigkeitsbericht einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres gab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Besondere Höhepunkte dabei waren das Literarische Picknick an der Amorskapelle, der Besuch der Kirchenkäserei Sindolsheim und die Adventsimpulse am Dorfplatz. Kassenwartin Ilona Jäger informierte die Mitglieder über die Einnahmen und Ausgaben und den momentanen Kassenstand. Von den Kassenprüferinnen Mechtild Link und Isolde Schröpfer wurde ihr eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Der nächste Punkt der Tagesordnung – Zukunft der kfd Götzingen – brachte eine rege Diskussion mit sich. Nachdem man im vorigen Jahr froh gewesen war, den Schritt der Ortsgruppe in den Bundesverband mit einer überwältigenden Mehrheit gehen zu können, gestaltet sich nun das weitere Bestehen schwierig. Das Vorstandsteam zeigte sich enttäuscht über die Kommunikation des Bundesverbands zur geplanten Beitragserhöhung, aber auch über die teilweise schwache Resonanz auf die Angebote.

Mehr zum Thema Fußball Einstimmiger Beschluss: DFL sucht weiter Investor Mehr erfahren

Aus diesen, aber auch persönlichen Gründen, standen nicht mehr alle Vorstandsmitglieder zur Wahl. Da sich insbesondere für das Amt der Teamsprecherin keine Kandidatin fand, wurde von der Mitgliederversammlung beschlossen, für die Neuwahlen einen neuen Termin im Oktober anzusetzen. Bis dahin bleibt das bisherige Vorstandsteam im Amt und hofft, dass sich noch Kandidatinnen finden, die bereit und in der Lage sind, sich für ein Fortbestehen der Gruppe und der Angebote, die für das Dorfleben zweifellos eine wichtige Bereicherung sind, zu engagieren.

Das Vorstandsteam freut sich, in den kommenden Wochen noch folgende Veranstaltungen anbieten zu können: Kaffeenachmittag in der Pfarrscheune am 17. Mai um 15 Uhr, eine Orchideenwanderung in Roigheim am 24. Mai sowie ein Literarisches Picknick an der Amorskapelle am 15. Juli. pel