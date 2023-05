Züchter holten einige Titel

Buchen. Der Vorsitzende Norbert Reichert begrüßte eine ansehnliche Anzahl der Züchter in der Zuchtanlage zur Jahreshauptversammlung des Kleintierzuchtvereins Buchen. Schriftführerin Renate Sieber verlas das Protokoll von der letzten Generalversammlung.

Norbert Reichert sagte in seinem Bericht, 2022 wurden drei Versammlungen und eine Vorstandssitzung abgehalten. An Ausstellungen gab es eine Jungtierbewertung am Schützenmarkt mit 52 Geflügel und 85 Kaninchen sowie eine Lokalschau im Züchterheim in Mudau, dabei wurden 108 Kaninchen, 63 Hühner und 51 Tauben ausgestellt. Die Lokalschau zusammen mit dem KTZV Mudau war ein voller Erfolg.

Erfolgreiche Jungtierschau

Über die einzelnen Schauen berichteten die Zuchtwarte. Hermann Kortner, Zuchtwart Kaninchen, berichtete über das hervorragende Tiermaterial der Jungtierschau am Schützenmarkt. Auf der Lokalschau in Mudau holte sich Johannes Reichert den Vereinsmeister-Titel. Bestes männliche Tier (97 Punkte) hatte Norbert Reichert und das beste weibliche Tier (97 Punkte) konnte Hermann Kortner vorweisen.

Auf der Kreiskaninchenschau in Hochhausen wurden 294 Kaninchen ausgestellt. Der Kleintierzuchtverein Buchen holte in der Vereinswertung den 3. Platz mit 1443,5 Punkten. Einzelkreismeister wurden Johannes Reichert, Lisa Hermann, Norbert Reichert, Kai Hermann und Heike Geister.

Auf der Badischen Widderclubschau in Neuthard nahm man teil. Norbert Reichert holte zwei Clubmeistertitel sowie den zweiten Platz mit 771,0 Punkten Gesamtclubmeister.

Auf der 51. Badischen Landeskaninchenschau in Offenburg wurden 2457 Kaninchen ausgestellt. Norbert Reichert und Hermann Kortner waren erfolgreich vertreten. Beide wurden als Badische Meister gekürt.

Zuchtwart Geflügel Heinrich Sieber war sehr erfreut, dass nach fast drei Jahren Pandemie wieder die Normalität im Zuchterleben eingekehrt ist. So konnte der Verein die traditionelle Jungtierschau am Schützenmarkt der Öffentlichkeit präsentieren. Die Lokalschau fand erstmals mit dem Kleintierzuchtverein Mudau im vereinseigenen Züchterheim in Mudau statt.

Vereinsmeister ermittelt

Hierbei wurden die einzelnen Vereinsmeister ermittelt. In der Sparte Hühner wurde Zuchtgemeinschaft Heinrich und Renate Sieber Vereinsmeister. Bester Hahn (95 Punkte) hatten Peter Rupp und beste Henne (96 Punkte) Wladimir Krieger. Weitere Ehrenpreise errangen ZG Krieger und Berg, Philipp Eistetter und Helmut Hofmann.

Für den Zuchtwart Tauben Horst Klischke berichtete stellvertretend Renate Sieber über die Schauen, die nach der Pandemie wieder stattfanden. Bei der Jungtierschau am Schützenmarkt waren Horst Klischke und Friedrich Leirich erfolgreich. Vereinsmeister bei Tauben auf der Lokalschau in Mudau wurde Horst Klischke (377 Punkte). Er stellte auch die beste Taube (96 Punkte). Ehrenpreise gingen an Horst Klischke und Sergej Bagrij.

Jugendleiterin Cornelia Grabaud sagte, Kimi Geister, Jugendsparte Kaninchen, nahm erfolgreich bei der Jungtierschau teil. Bei der Lokalschau konnte man Kimi Geister zum Kaninchen Jugendmeister gratulieren. Aus persönlichen Gründen werde er Kimi nur noch als passives Mitglied erhalten bleiben.

Seit 1. Januar dürfe man als neues Jugendmitglied für Tauben und Hühner Jayden Kasprzyk begrüßen.

Der Bericht von Kassier Johannes Reichert folgte. Die gesamten Unterlagen der Kassenführung stehen den Mitgliedern zur Einsicht offen. Thomas Schöllig und Philipp Sack legten den Kassenprüfbericht vor und bescheinigten Johannes Reichert eine lückenlose Buchführung ohne jegliche Beanstandungen.

Norbert Reichert bedankte sich abschließend bei allen Zuchtfreunden für ihre Unterstützung und die geleistete Arbeit.