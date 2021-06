Zu geringe Nachfrage

Waldhausen. Die Corona-Abstrichstelle am Sportheim in Waldhausen stellt die Tätigkeit ein. Letzter Betriebstag wird Mittwoch, 30. Juni, sein. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Baden Württemberg reagiert damit auf die aktuell niedrigen Infektionszahlen und die damit einhergehende geringere Inanspruchnahme der Teststelle.

„Derzeit gibt es aufgrund der glücklicherweise so niedrigen Inzidenzzahlen deutlich weniger Nachfragen nach PCR-Tests. Für Corona-Schnelltests gibt es zudem inzwischen ausreichend andere Möglichkeiten“, erklärt der Pandemiebeauftragte der KV für den Neckar-Odenwald-Kreis, Dr. Christoph Kaltenmaier. Das Netz an Corona-Schwerpunktpraxen ist in der Region so gut ausgebaut, dass Patientinnen und Patienten jederzeit eine Anlaufstelle für Tests und Behandlung finden. Sollte es im Herbst die Infektionslage wieder erfordern, wird die KVBW schnell in der Lage sein, auf die Situation zu reagieren und die Strukturen wiederaufzubauen.