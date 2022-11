ZGB unterstützt die Lebenshilfe

Buchen. Mit dem Thema „Wir gesucht! Was hält uns zusammen?“ der ARD-Themenwoche kann auch die ZGB in Buchen etwas anfangen.

Zusammenhalt, Unterstützung und Integration waren auch das Thema der Schule. Es gibt viele Möglichkeiten, sich für eine bessere Welt, ein besseres Miteinander weltweit oder vor Ort und mit offenen Augen für Benachteiligte einzubringen.

Ein Hilfsprojekt haben die Schülerinnen und Schüler der Bäckerklassen AVDual und VAB0 an der ZGB Buchen zusammen mit ihrem Lehrer, Patrick Webe,r ganz aktiv umgesetzt. Sie haben dabei gezeigt, was sie fachlich können und erlernt haben.

Im Beisein der Schulleitung der ZGB mit Oberstudiendirektor Konrad Trabold, Studiendirektor Michael Link, TOL Patrick Weber, sowie verschiedenen Schülern der Fachklassen, nahmen am vergangenen Freitag der Vorsitzende der Lebenshilfe Buchen, Bernd Rathmann, und die Vorsitzenden des Fördervereins der Lebenshilfe Irene Radloff, begeistert die Plätzchenspende entgegen. Beim Adventsmarkt am kommenden Wochenende werden diese bunt gemischt mit weiteren Weihnachtsbäckereien den Besuchern zum Kauf angeboten. Bernd Rathmann bedankte sich namens der Lebenshilfefamilie für die großzügige Unterstützung, ein Zeichen der Solidarität und gutes Beispiel für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Er freute sich darüber, dass sich die Zentralgewerbeschule erneut mit einem praktischen Beitrag für die Menschen mit geistigen Behinderungen eingebracht hat.