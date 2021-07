ZGB Buchen: Fachhochschulreife bestanden

Buchen. Mit zehn Absolventen ist der diesjährige Abschlussjahrgang der Technischen Berufskollegs (1BK2TK) der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) relativ klein, doch so klein der Jahrgang ist, so groß sind die Möglichkeiten. Mit ihren fachtheoretischen und fachpraktischen Fähigkeiten sind sie bestens für eine Ausbildung in einem gewerblich-technischen Beruf vorbereitet.

Schnellster Weg zum Studium

Sie haben aber auch die Möglichkeit an allen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (ehemals „Fachhochschulen“) in Baden-Württemberg und in einigen anderen Bundesländern ein Studium aufzunehmen. Vor zwei Jahren sind die Schüler mit dem Mittleren Bildungsabschluss in das Technischen Berufskolleg der ZGB eingetreten; somit ist dies der schnellste Weg eine Studienberechtigung zu erlangen.

Die erfolgreichen Prüflinge an der ZGB sind: Paul Bäcker (Limbach), Simon Duman (Osterburken), Cedric Ehler (Buchen), Philipp Hermann (Miltenberg), Manuel Köhler (Hardheim), Fabius Pokoj (Mudau), Erik Schultz (Buchen), Bastian Schwab (Mudau) und Katharina Wolf (Osterburken). Si