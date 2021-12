Zeugen gesucht

Buchen. Nach einem Auffahrunfall sucht die Polizei nach einer Frau, die am Mittwoch mit ihrem Auto auf einen Pkw aufgefahren war. Gegen 8 Uhr war sie mit ihrem schwarzen VW Passat „Am Schrankenberg“ unterwegs. An dem Kreisverkehr im Bereich einer Gaststätte übersah sie vermutlich den verkehrsbedingt wartenden VW Golf einer 42-Jährigen und fuhr mit ihrem Pkw auf. Die Fahrzeuge berührten sich nur leicht, weshalb von den beiden Frauen zunächst kein Sachschaden festgestellt wurde und kein Austausch der Personalien stattfand. Am Abend stellte die 42-Jährige fest, dass ihr VW Golf doch leicht beschädigt war. Die Frau, bei der auch ein Kind im Auto mitfuhr, soll sich bei der Polizei Buchen, Telefon 06281/ 9040, melden.

