Zentralgewerbeschule Buchen: Den Weg geebnet für ein Studium

Buchen. Mit der mündlichen Prüfung zur Fachhochschulreife unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektor Konrad Trabold endete für die Schüler der Prüfungsstress der vergangenen Wochen. Alle 13 Schüler und 2 Schülerinnen haben erfolgreich bestanden, was mit Anekdoten des Schulleiters, Versen und jeder Menge lobender Worte der Schüler für ihre Lehrer und Lehrerinnen in der Abschlussfeier und Zeugnisübergabe angemessen gewürdigt wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Das Zeugnis der Absolventen des einjährigen Berufskollegs, das die Schüler in einem Jahr Vollzeitunterricht an der Zentralgewerbeschule Buchen nach bereits abgeschlossener Lehre und mittlerem Bildungsabschluss erworben haben, berechtigt zum Studium an allen Hochschulen für angewandte Wissenschaften in jeder beliebigen Fachrichtung sowie zum Studium an der Dualen Hochschule. Zudem können die Absolventen mit diesem Abschluss auf die Berufsoberschule wechseln und dort mit dem Besuch des zweiten Schuljahres die allgemeine Hochschulreife erhalten.

Die Klasse erreichte einen guten Gesamtnotendurchschnitt von 2,3. Für besondere Leistungen erhielten folgende Schüler Preise und Auszeichnungen: Marco Schwaab (1,2) und Fabian König (1,3). Lob und Anerkennung erhielt auch Felix Löffler (1,8).

Mehr zum Thema Zukunftsweisende Alternative zur Hochschule Absolventen der Zentralgewerbeschule Buchen sind bereit für den Start in die Zukunft Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schulen aus Buchen und Limbach unterzeichnen Kooperationsvereinbarung Übergang ins Berufsleben erleichtern Mehr erfahren

Erfolgreich teilgenommen haben in der Klasse 1BKFHT (Klassenlehrerin Studienrätin D. Allin): Martin Czerny (Buchen), Matteo Gehringer (Erlenbach a.M.), Benny Glöckner (Öhringen), Marius Gremminger (Buchen), Kristina Hösker (Buchen), Richard Köllisch (Buchen), Fabian König (Würzburg), Felix Löffler (Künzelsau), Robin Moldaschl (Buchen), Josua Reichert (Mosbach), Lisa Schäfer (Buchen), Ruben Schell (Buchen), Aaron Schmitt (Mosbach), Marco Schwaab (Miltenberg), Mario Weis (Erlenbach a.M.). Al

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2