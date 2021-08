Zeltlager der DLRG Hettingen sorgte für erlebnisreiche Tage an der Jagst

Hettingen. Beim Zeltlager der DLRG-Ortsgruppe Hettingen verbrachten 54 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 15 Jahren gemeinsam mit ihren Betreuern acht erlebnisreiche Tage in Winzenhofen an der Jagst. Gewählt wurden sechs Gruppen, die sich bei Spielewettbewerben miteinander gemessen haben. Neben dem Baden in der Jagst wurden täglich Schlauchbootfahrten und zahlreiche Luftmatratzenfahrten unternommen.

Beim Stockspiel war eine möglichst hohe Würfelzahl und gutes Denkvermögen entscheidend. Geschicklichkeit und Schnelligkeit zeigten die Gruppen beim Biathlon. Diese benötigten sie auch an den Stationen der Wald-Wiesen-Ortsrally, bei der es auch eine gute Beobachtungsgabe erforderte, da beispielsweise versteckte Buchstaben gesucht werden mussten, die mittels Rechenaufgaben zusammengesetzt ein Lösungswort ergaben.

Bei der Fotorally in Marlach gingen die einzelnen Gruppen auf die Suche nach aufgelisteten Dingen um diese dann zu fotografieren. Bei den Montagsmalern durften alle vorgegebene Begriffe an die Tafel zeichnen. Kreativität zeigten die Gruppen bei den Skripten und Aufführungen ihrer Theaterstücke, in denen sie die Berufe Kapitän, Polizist, Pfarrer, Postbote, Bademeister, Zoowärter darstellten und dabei unpassende Begriffe einbauen mussten. Im Theaterstück der Betreuer spielten diese zur Belustigung der Teilnehmer die erfundene Berufsfindung eines Betreuers.

Dieser träumte die sechs Berufe und seinen heutigen Beruf, was in kurzen Szenen dargestellt wurde. Bei der Nachtwanderung wurden die Teilnehmer im Wald in Angst und Schrecken versetzt. Volleyball, Bastelangebote sowie zahlreiche Brett- und Kartenspiele vervollständigten das Freizeitangebot. Abends am großen Lagerfeuer röstete man Marmeladen- und Knoblauchbrote.

Als Betreuer fungierten Ines Nesnidal, Paulina Kern, Jürgen Theobald, Armin Kreuter, Benedikt Müller, Erik Schuster, Kay-Leopold Bender, Jonas Weber, Jan Kirchgeßner und Sebastian Kern. In der Küche zauberten Anke Münch und Tanja Wolf sowie Arno Theobald und Jürgen Münch täglich leckeres Essen auf den Tisch.