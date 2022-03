Zeichen für Frieden und Respekt

Buchen. Das Team der Firma „Blackout Eventmanagement“ aus Hainstadt hat am Mittwochabend das Buchener Rathaus in den Farben der ukrainischen Nationalflagge angestrahlt. „Uns allen ist dabei klar, dass ein illuminiertes Gebäude im Odenwald diesen schrecklichen, kriegerischen Konflikt nicht lösen wird“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. „Aber Aggression, Panzer und scharfe Munition sind ebenso niemals das richtige Mittel. Nur eine gute Mischung aus Politik, Diplomatie, der Macht des Wortes und gegenseitigem Respekt können auf Dauer für ein friedliches Leben sorgen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1