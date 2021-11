Zauberhafte Winterwelt auf dem Buchener Musterplatz

Der Musterplatz verwandelt sich vom 26. bis 28. November zum ersten Mal in eine Winterwelt mit Budenzauber. Traditionell wartet am ersten Adventswochenende der Buchener Weihnachtsmarkt auf Besucher aus nah und fern. Die festlich geschmückten Weihnachtsbuden laden zum Schlendern über das Marktgelände ein. Das Angebot der Händler fügt sich in diese vorweihnachtliche Stimmung ein.

...