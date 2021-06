Zahlreiche Sachspenden für Krankenhaus eingegangen

Buchen/Jattaba. Das Projekt „Wasser und Gesundheit für Jattaba“ läuft seit Juni 2020. Das Ziel ist es, ein neues Krankenhaus im Dorf Jattaba in Gambia zu errichten. Dort sollen die dorfeigenen Bürger sowie Patienten aus den Nachbarorten und dem nahe gelegenen Senegal behandelt werden. Das Leistungsspektrum nach der Fertigstellung soll unter anderem Gynäkologie und Geburtshilfe, Infusionstherapien, Untersuchungen und Medikamentenausgabe, Impfungen, Labortests, Notfallmedizin oder auch die Behandlung von Malaria umfassen (die FN berichteten).

Xenia Hügel, die das Projekt ins Leben rief, berichtete, dass nun auch der DRK Kreisverband Buchen das Projekt unterstützt. „Ebenfalls haben sich viele Buchener und Walldürner gemeldet und mit Sach- und Geldspenden geholfen“, sagte sie weiter. „Fast alle Sachspenden, die zuvor in den FN abgedruckt waren, sind eingegangen“, freute sie sich. Auch das Krankenhaus in Buchen habe Hilfe angeboten und wollte Betten zur Verfügung stellen. Aufgrund des hohen Gewichts von rund 250 Kilo pro Bett, wäre das Verschiffen aber zu aufwendig geworden. „Wir haben nun Betten von der Bundeswehr bekommen, diese sind leicht und einfach zu verschiffen“, erklärt Xenia Hügel.

Zur Fertigstellung fehlen nun noch rund 10 000 Euro, die für diverse „Schönheitsarbeiten“ am Krankenhaus sowie die restlichen zwei Verschiffungen der Sachspenden verwendet werden sollen. „Zwei Container sind bereits auf dem Weg nach Gambia. Die Eröffnung des Krankenhauses ist durch mich im August geplant“, so die Initiatorin. An Sachspenden fehlen noch zwei Saugglocken, ein bis zwei Brutkästen, 17 Matratzen sowie ein Laptop.