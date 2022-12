Zahlreiche Ehrungen für langjährige Verdienste

Hettingen. Nach zwei langen Jahren ohne Mitarbeiterehrungen konnte dies in diesem Jahr nachgeholt werden. Bianca Schepelenko, Sophia Neuhäuser, Katharina Hein und Christian Rux sind seit zehn Jahren bei BMW Müller beschäftigt. Schepelenko hat ihre Ausbildung bereits im Autohaus absolviert und dabei alle Stationen im Autohaus kennengelernt. Nach der Ausbildung startete sie direkt in der Disposition und ist dort noch immer an der Schaltstelle aller Verkaufsabwicklungen im Autohaus beschäftigt. Neuhäuser ist seit Beginn ihrer Tätigkeit bei BMW Müller in der Disposition. Nach den Geburten ihrer beiden Kinder ist sie jeweils wieder zurückgekommen und so immer auf der Höhe der Zeit in dem schnelllebigen Bereich der Disposition. Katharina Hein hat bereits ihre Ausbildung im Autohaus Müller absolviert und sich danach umorientiert. Ihr Haupteinsatzort ist dabei in der Buchhaltung.

Christian Rux konnte leider aufgrund von Krankheit nicht bei der Ehrung mit dabei sein, aber er wurde dennoch geehrt. Rux hat seine Ausbildung bei uns als KFZ Mechatroniker absolviert und wurde danach in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen. Er ist in der Werkstatt als KFZ-Mechatroniker und zusätzlich noch als Hochvolt-Experte aktiv und hat sich in dieser Spate verdient gemacht.

Jahrzehntelange Treue

Jenny Keilbach, Siegbert Flicker, Helga Keller und Alexander Horlebein sind schon seit 15 Jahren im Betrieb. Jenny Keilbach startete mit ihrer Ausbildung als Bürokauffrau bei BMW Müller. Auch sie durchlief im Rahmen der Ausbildung alle Abteilungen im Autohaus und wurde nach der Ausbildung direkt in der Service Assistenz übernommen. Auch nach der Geburt ihrer beiden Kinder ist sie noch immer in der Service Assistenz zu finden und dort für die besonders herausfordernden Tätigkeiten zuständig. Siegbert Flicker hat im After Sales Bereich viel Erfahrung gesammelt und bringt sie jetzt in der internen Serviceabwicklung für den Verkauf ein. Gestartet ist Herr Flicker in der Werkstatt als mitarbeitender Meister und wurde dann zunehmend auch in der Motorradwerkstatt aktiv. Nach einigen Jahren des aktiven Schraubens ging er in die Serviceberatung zunächst im Autobereich und später auch in der Motorradabteilung. Helga Keller ist vor 15 Jahren in die Buchhaltung gekommen. Trotz des Erreichens des Rentenalters wird die Buchhaltung noch immer von Frau Keller aktiv unterstützt. Alexander Horlebein begann im Autohaus auch mit der Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, die er erfolgreich abschloss. Nach der Ausbildung wurde er direkt in die Werkstatt übernommen und arbeitet dort noch immer sehr erfolgreich. Mit der Ausbildung zum Service Techniker hat er einen weiteren Meilenstein erreicht.

Seit 20 Jahren ist die Chefin des Autohauses Christina Müller aktiver Bestandteil des Unternehmens. Nach dem Betriebswirtschaftsstudium an der Berufsakademie in Mannheim startete die Juniorverkäuferausbildung im Autohaus. Weitere Ausbildungen waren das Unternehmensnachfolge Programm von BMW, sowie die Verkaufsleiterausbildung. Seit bereits 15 Jahren ist sie als Geschäftsführerin aktiv und führt das Unternehmen gemeinsam mit ihrer Schwester.

Adolf Hauk konnte für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt werden. Als Hausmeister, als Fahrdienst, als Zulassungsdienst, um nur einige Bereiche zu nennen, ist er für das Unternehmen aktiv.

Die 30-jährige Betriebszugehörigkeit hat Gerd Meister erreicht. Angefangen hat er als Service Berater in Erbach und hat sich immer weiter in den Bereich After Sales reingearbeitet, so dass er nach Stationen auch im Autohaus in Buchen heute den After Sales Bereich leitet und auch filialübergreifend für die Zahlen verantwortlich ist.

Auch die 35-jährige Betriebszugehörigkeit konnte sogar von zwei Mitarbeiterinnen erreicht werden. Iris Weiß begann bei BMW Müller als Auszubildende Bürokauffrau. Zunächst war die Ausbildung in Buchen und ist dann in Erbach fortgesetzt worden. In Erbach war sie dann für einige Jahre an der Info und in der Verkaufsassistenz tätig und kehrte dann wieder nach Hettingen zurück, wo sie auch universell einsetzbar war, aber vor allem in der Service Assistenz eine Heimat fand. Monika Greulich ist ebenfalls seit 35 Jahren an Bord und ist vor allem hinter den Kulissen tätig. Alles was nicht direkt im Kundenkontakt ist, verantwortet Frau Greulich, ob es die Buchhaltung, die Personalverwaltung, das Controlling und noch viele weitere Themen sind, bei Fragen dazu, hat sie immer die passende Lösung zur Hand.

Nach den ausgefallenen Ehrungen in den Vorjahren war es für BMW Müller eine angenehme Gelegenheit, sich bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu bedanken.