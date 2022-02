Zahlreiche Ehrungen durch Verband und Verein

Götzingen. Mit einem „GV-Double 2020/21“ überbrückte und bilanzierte der Musikverein Götzingen die beiden extrem durch die Corona-Pandemie geprägten Vereinsjahre. Diese Generalversammlung des Musikvereins Götzingen in der Festhalle eröffnete Kai Rösch im Namen des Vorstandsteams. Gemeinsam habe man diese wirre Zeit überstanden und auch zufriedenstellend gemeistert. Er zollte den Aktiven und Funk-tionären Anerkennung für diese Leistung und Dank für das dafür aufgebrachte Verständnis und Engagement.

Corona und Pandemie prägten zwangsläufig das durch Teresa Dittrich in ihrem Geschäftsbericht gezogene Resümee. Sie verwies auf die für beide Jahre zunächst optimistischen Planungen, die dann jedoch rasch zur Makulatur wurden. Trotz aller Einschränkungen und Erschwernisse war man seitens des Vereins jedoch stets bemüht, wenigstens im Rahmen das Machbaren noch einiges an Vereinsleben zu gestalten. Sicher konnten alternative Balkon- und Picknick-Konzerte oder Klopapier-Challenge und Drive-In-Maibaumfeste kein wirklicher Ersatz für die ausgefallenen Events sein, aber sie konnten der Bevölkerung doch wenigstens etwas an musikalischem Ausgleich bieten. Die Problematik der durch Corona so negativ beeinflussten Monate zog sich auch durch den Bericht von Schriftführer Daniel Schmitt. Erfreulich war in seinem Bericht, dass bei derzeit 214 Mitgliedern wenigsten keine Abgänge zu verzeichnen waren.

Unvermeidlich fanden die zwangsweise beruhigten Jahre auch im Wirtschaftsbericht von Kassenwartin Lena Käflein ihren Nieder-schlag. Das Level der Einnahmen und Ausgaben war deutlich niedriger. Trotzdem aber konnte ein unter den gegebenen Umständen zufriedenstellender Abschluss vermeldet werden. Nachdem Lena Käflein durch die Kassenprüfer Gerd Jaufmann und Egbert Fischer eine gewissenhafte Kassenführung bescheinigt wurde, erteilte die Versammlung ihr und der Vorstandschaft einstimmig Entlastung.

Abgänge bei den Aktiven

Einen quasi Zwangseinbruch beim musikalischen Geschehen des Vereins musste auch Dirigent Udo Link in seinem ZweiJahre-Rückblick vermelden, bei dem auch Abgänge bei den Aktiven zu verzeichnen waren. In bemerkenswertem gemeinsamem Engagement war man bemüht, diese schwierige Zeit durch besondere Aktivitäten zu überbrücken. Diese waren durchaus erfolgreich und wurden auch gut angenommen. Recht erfreut registrierte Link, dass dank der guten Mitarbeit der Aktiven das Leistungsniveau der Coronaproblematik zum Trotz doch ganz gut aufrechterhalten werden konnte.

Die satzungsgemäß anstehenden Neuwahlen gingen unter der Regie von Ortsvorsteherin Daniela Gramlich und Kai Rösch sehr flott und mit ausschließlich einstimmigen Voten über die Bühne.

So hat der Verein für die nächste Amtsperiode folgende Führungscrew bestellt: Vorstandstrio Teresa Dittrich, Fabian Aumüller und Kai Rösch; Schriftführer Daniel Schmitt und Stellvertreter Benedikt Volk; Kassenwartin Lena Käflein und Stellvertreter Bernd Egenberger; Kassenprüfer Gerd Jaufmann und Andreas Geier; Vorstands-Beisitzer Isabell Eggert, Heinz Weimer, Peter Holderbach, Christian Stieber und Michael Aumüller.

Zahlreiche Ehrungen

Durch den zweimaligen Ausfall des Dreikönigs-Konzertes hatte sich sozusagen ein kleiner Ehrungsstau ergeben, den Verband und Verein nun abzuarbeiten hatten. Dabei wurde zunächst auf Vorschlag des Vorstandes Heinz Weimer für seine 53-jährige Aktivität als Musiker und im Vorstand durch die Versammlung die MVG-Ehrenmitgliedschaft zuerkannt und dieser Beschluss mit regem Beifall quittiert. Der Verein hatte aber auch noch eine Reihe von Ehrennadeln zu vergeben, zu denen Teresa Dittrich die Laufbahnen erläuterte, und zwar an: Harald Holderbach und Albert Künkel für unglaubliche 60 Jahre Einsatz in Kapelle und Vereinsführung; Bernd Egenberger für über fünf Jahrzehnte Musizieren und davon auch rund zwei Jahrzehnte im Vorstand; Anika Mayer und Erika Holderbach für 25 Jahre musikalisches Engagement; Sarah Aumüller, Ines Link, Sophia Rechner und Bastian Hess sowie Emma Link, Philipp Hess und Heinrich Hornung für 15 Jahre Einsatz in der Blaskapelle. Verbunden mit Glückwünschen und von Beifall begleitet durften die Geehrten ihre Vereinsehrennadel und Urkunde entgegennehmen.

Grüße des Verbands-Präsidiums entbot Präsident Herbert Münkel der Versammlung und hatte auch noch weitere Ehrungen durch den BDB – Bund Deutscher Blasmusiverbände – im Gepäck. Er dankte allen Musikern und Funktionären für ihr Engagement in Diensten der Blasmusik und beglückwünschte die Empfänger folgender BDB-Auszeichnungen: Für 60 Jahre den Ehrenbrief plus Ehrennadel in Gold mit Diamant: Albert Künkel und Harald Holderbach; für 50 Jahre die Große Goldene Ehrennadel - Bernd Egenberger; für 25 Jahre die Silberne Ehrennadel - Manuel Dittrich, Anika Mayer und Erika Holderbach; für 25 Jahre als Dirigent die Silberne Verdienst-Nadel - Udo Link. Reichlich Beifall der Versammlung ergänzte Auszeichnung nebst Urkunde und unterstrich die Wertschätzung der Geehrten für solch langfristiges Engagement für die Gesellschaft.

Ortsvorsteherin Gramlich überbrachte, auch im Namen von Bürgermeister Roland Burger, der Versammlung Grüße und dankte dem Verein für sein unermüdliches Engagement, aber auch für die Bereitschaft aufgrund der besonderen Umstände neue Wege zu beschreiten. Sie zollte den Bemühungen des Vereins große Anerkennung, dankte den Musikern und der Vereinsführung. Mit Freude könne sie feststellen, dass der Verein lebt, sie hoffe und wünsche, dass es so auch weitergehen werde. Für die Pfarrgemeinde dankte Ilse Aumüller dem Verein für die stete musikalische Unterstützung kirchlicher Feste und Feiern. Bernd Egenberger dankte für die aktiven und passiven Mitglieder, besonders auch für die Geehrten, der Vereinsführung für ihren Einsatz. Im Namen des Vorstandstrios bedankte sich Kai Rösch für die sehr gute Teilnahme und insbesondere allen Rednern. Der Berichtszeitraum war fraglos sehr herausfordernd, betonte er weiter, das Virus habe viel Tribut gefordert und beschloss die Versammlung verbunden mit der Hoffnung auf ein doch möglichst wieder „gewöhnlicheres“ Vereinsjahr 2022. jm