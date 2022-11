Zahlreiche Aktionen für Ruhe und Besinnung

Buchen/Rittersbach. Fast 30 Frauen aus zwölf verschiedenen Ortsgruppen trafen sich in Rittersbach zur Herbstversammlung der kfd (Katholische Frauengemeinschaft Deutschland) im Dekanat Mosbach-Buchen. Der spirituelle Impuls zur heiligen Elisabeth am Beginn des Treffens wurde von Charlotte Schneider und Elisabeth Sandel musikalisch mit Querflöte und Gitarre begleitet.

Christa Ludwig und Judith Heinnickel vom kfd-Dekanatsvorstand leiteten ein Lichtritual an. Das Gebet um Frieden, Solidarität, Liebe und Hoffnung im Herzen schloss nahe und ferne Menschen mit ein. Danach beschäftigten sich die Frauen mit wichtigen Themen und Leitsätzen des Verbandes: das Miteinander der Generationen, die Einzigartigkeit und Verschiedenheit von Lebenssituationen, mit Ökumene, mit Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit und der bewegenden Kraft des Glaubens. Die Referentin für Frauenpastoral, Regina Köhler, moderierte diesen Austausch.

Im dritten Teil des Abends gab es zahlreiche Informationen zu verschiedenen Aktionen der kfd. Die Vorsitzende Renate Schmitt, Delegierte im Ausschuss Hauswirtschaft und Verbraucherthemen, warb für die Beteiligung an der Europäischen Abfallvermeidungswoche zum Beispiel durch Kleidertauschbörsen. Judith Heinnickel berichtete auch von der kfd-Diözesanversammlung, die Mitte November in Rastatt stattgefunden hat.

Dort wurde unter anderem bekannt gegeben, dass der Bundesverband den Beitrag zum 1. Januar 2024 erhöhen wird, Grund dafür sind die steigenden Kosten für Personal, Papier und Energie. Der Beitrag wurde vor 14 Jahren zum letzten Mal erhöht.

Für die Diözese Freiburg ist das kein guter Zeitpunkt, denn viele Frauen sind erst seit kurzem Mitglieder im Bundesverband.

Irmgard Rubin berichtete über die Einsätze des kfd-Netzwerks Frauen in Not (FiN) in unserer Region. Nach wie vor gibt es viele Anfragen, aber auch die Spendenbereitschaft sei groß.

Die FiN-Vertrauensfrauen besuchen die Frauen, die Hilfe brauchen, stellen die An-träge und begleiten die einmalige Auszahlung. Beate Glauner-Klos und Angelika Hassling stellten die kfd-Quellenwochen vor, die seit einigen Jahren in Günterstal bei Freiburg stattfinden.

Daran können Frauen aller Konfessionen und Religionen zu einem günstigen Preis eine Woche oder ein Wochenende lang teilnehmen. Für die Frauen ist es eine Zeit zum Aufblühen, mit Impulsen, Ruhe und Austausch. Zu einem Reisebericht über die Spenden-Fahrradtour von Jutta Biermayer durch Israel und Palästina erging Einladung an alle Interessierten am 30. November um 19 Uhr in der Pfarrscheune in Hainstadt. Diese außergewöhnliche Aktion hat über 10 000 Euro für das Caritas Baby Hospital in Bethlehem erbracht.

Der Abend der kfd-Dekanatsversammlung endete mit einem Tanz, angeleitet durch Beate Glauner-Klos, und guten Wünschen für die Verbandsarbeit und Adventzeit durch Vorsitzende Renate Schmitt.