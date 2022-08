Yannik Lang startet bei Deutschen Meisterschaften

Hainstadt. Der 15-jährige Schütze Yannik Lang vom SV Hainstadt konnte sich kürzlich nach zwei Jahren Coronaopause in seiner neuen Disziplin KK3 x 20 Jugend männlich als Jahrgangsjüngster für die Deutschen Meisterschaften am 2. September in München qualifizieren.

Yannik Lang nahm bei den Kreismeisterschaften Anfang des Jahres in vier Disziplinen teil. Dabei wollte er sich besonders mit seinen Trainern Thomas Puffer und Helmut Pöpperl sowie dem Jugendleiter Matthias Puffer auf die neuen Disziplinen im Kleinkaliber konzentrieren.

Wie aber auch in den zwei vergangenen Jahren lief einiges schief in dieser Vorbereitung, das Kleinkalibergewehr konnte wegen Lieferengpässen erst vier Wochen vor den Kreismeisterschaften geliefert werden und so war die Vorbereitung sehr kurz für ihn.

Der Gymnasiast konnte sich aber trotzdem ohne Probleme in den Disziplinen Luftgewehr stehend (Platz 3) , Luftgewehr Dreistellung (Platz 1), Kleinkaliber stehend (Platz 1) und Kleinkaliber Dreistellung (Platz 1) überall für die Landesmeisterschaften qualifizieren. Diese wurden im Juni und Juli in Pforzheim im Landesleistungszentrum ausgetragen.

Aber auch diese Vorbereitung lief ziemlich ungünstig. Durch eine Coronaerkrankung wurde er kurz vorher wieder zurückgeworfen und man konzentrierte sich dann nur noch auf die Disziplinen in der Dreistellung.

Bei den Landesmeisterschaften belegte er im Luftgewehr stehend den 6. Platz, im Luftgewehr Dreistellung den 5. Platz, im Kleinkaliber Dreistellung (KK3 x 20) den 4. Platz und Kleinkaliber 50m 30 Schuss nochmals den 4. Platz.

Mitte August war dann die Freude bei allen sehr groß, als klar war , das es in Kleinkaliber Dreistellung (KK3x20) gereicht hat, sich für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren, trotz der ziemlich ungünstigen Vorbereitung und der kurzen Zeit, in der diese Disziplin überhaupt schießt. Die Sommerferien verbringt er jetzt mit seinem Trainer in jeder freien Minute im Schützenhaus, um sich wenigstens diesmal bestmöglich vorbereiten zu können. In den Stellungen liegend und stehend läuft alles nach Plan, jedoch kniend benötigt noch die nächsten beiden Wochen einiges an Training.

Im Moment ist Yannik noch ziemlich entspannt, da sein wichtigstes Ziel, die Qualifikation für München geschafft ist. Er will sich in München mit seinem Trainer Thomas Puffer ordentlich präsentieren, sieht diesen Wettkampf aber nur als Plus für die nicht ganz optimal gelaufene Saison an.