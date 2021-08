„Würzbüschel” werden bei Festgottesdienst in Hettigenbeuern gesegnet

Hettigenbeuern. Normalerweise steht die Lichterprozession im Morretal im Mittelpunkt des Festtages „Mariä Himmelfahrt“, denn der Marienfeiertag hat in Hettigenbeuern eine lange Tradition. Doch nun ist schon im zweiten Jahr in Folge alles irgendwie anders. Corona bestimmt immer noch das Leben der Menschen. Maria Himmelfahrt wird also nochmals anders als gewohnt gefeiert, aber schön war es auch im letzten Jahr, als der Kurpark „leuchtete“, als die Anlage festlich illuminiert und ein schön beleuchteter Marienaltar aufgebaut war.

Für Gottesdienste in den Kirchen gab es immer noch Auflagen und zahlenmäßige Begrenzungen der Besucher. Auch bei einer Prozession im Dunkeln ist der Mindestabstand schwer einzuhalten. Deshalb findet der Gottesdienst wieder in der Anlage rund um den Götzenturm, im Freien und ohne Lichterprozession statt. Aber das gemeinsame Beten um die Fürsprache der Gottesmutter kann gerade in diesen schwierigen Zeiten vereinen und Hoffnung und Trost spenden. Mitten in der Natur wird der Festgottesdienst zu Ehren der Gottesmutter gefeiert.

Hauptzelebrant des Gottesdienstes am Sonntag, 15. August, mit Kräuterweihe um 20 Uhr im Kurpark ist der aus Hettigenbeuern stammende Kaplan Dominik Albert. Der Musikverein umrahmt den Gottesdienst musikalisch.

Marienverehrung hat im Morretal eine lange Geschichte. Vor Corona zeugten zahlreiche Marienaltäre entlang des Prozessionsweges vom Vertrauen in die Muttergottes. Gerade in den schwierigen Zeiten wird der Segen Marias benötigt. Doch in diesem Jahr wird es höchstens ein paar kleinere Altäre geben. Im Kurpark wird es jedoch einen Lichteraltar geben.

Früher ein Feiertag

Von der Marienverehrung zeugen zahlreiche der Muttergottes geweihte Bildstöcke in den Fluren des Madonnenländchens. Früher war der 15. August als staatlicher Feiertag anerkannt, heute ist das nur noch in wenigen Bundesländern wie beispielsweise Bayern der Fall, weshalb der Festgottesdienst in Hettigenbeuern von Pfarrer Markert auf den Abend verlegt wurde. Pfarreirechnungen belegen, dass schon im Jahr 1643 am Marienfeiertag ein Gottesdienst in Hettigenbeuern stattfand.

An Maria Himmelfahrt steht auch die Kräuterweihe im Mittelpunkt, die im Rahmen des Festgottesdienstes erfolgt. Da in der Zeit des Festes die Natur in höchster Blüte stand, lag der Brauch am Marienfeiertag wahrscheinlich nah, zumal Maria schon immer als „Blume des Feldes“ verehrt wurde. Die Weihe und Segnung soll verdeutlichen, dass alle Heilkräfte eine von Gott verliehene Gabe sind. Die Heilkräuter sollen Hoffnung und Trost spenden. In einen „Würzbüschel“ gehören beispielsweise Wermut, Johanniskraut, Beifuß, Rainfarn, Schafgarbe, eine Königskerze, Tausendgüldenkraut und Eisenkraut. Zuversichtlich blicken die Gläubigen in die Zukunft, in der Hoffnung, dass vielleicht im nächsten Jahr wieder der Festtag in der gewohnten Weise mit Lichterprozession stattfinden kann. hes