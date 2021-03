Buchen. Beim Bürgerbeteiligungs-Projekt „Der Ländliche Raum für Zukunft“ steht der letzte Workshop vor der Abschlussveranstaltung an. Der Workshop IV „Nachhaltigkeit“ befasst sich mit einem wichtigen Thema und findet am Donnerstag, 11. März, ab 17.30 Uhr wieder digital statt. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer die Einwahldaten in einer separaten E-Mail zugesandt.

Immer noch besteht für alle interessierten Bürger aus Buchen samt Stadtteilen die Möglichkeit, an dem Zukunftsdialog, an diesem Workshop oder der Abschlussveranstaltung teilzunehmen und sich einzubringen. Anmeldungen sollen unter zukunftvorort@buchen.de mit Namen und E-Mailadresse erfolgen.